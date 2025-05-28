З січня по травень 2025 року Агентство оборонних закупівель (АОЗ) поставило ЗСУ закуплених 593 000 дронів. Про цей йдеться у повідомленні відомства.

Ключові факти

На травень АОЗ уклала державних контрактів на 83% від доведеної потреби у товарах оборонного призначення для ЗСУ.

Агенція уклала контрактів на 85% для наземної техніки, на 83% для боєприпасів та на 81% для безпілотних апаратів.

«За напрямом безпілотних систем планується переведення роботи з ринком в інші інструменти – з використанням електронної системи Prozorro для контрактування та DOT-Chain Defense для замовлень», – цитують у релізі голову АОЗ Арсена Жумаділова.

Він зазначив, що для боєприпасів було додано нову номенклатуру, яка відображає поточні пріоритети в забезпеченні ЗСУ.

Контекст

З початку 2025 року АОЗ закупила 1,5 млн FPV-дронів для Сил оборони за прямими контрактами, казав очільник АОЗ Арсен Жумаділов на зустрічі з журналістами у квітні 2025-го. За словами Жумаділова, сукупно законтрактований обсяг FPV-дронів становитиме цього року приблизно 2,3 млн одиниць.

У вересні 2024 року міністр оборони Рустем Умєров розглядав можливість обʼєднати АОЗ та ДОТ, він посилався на стандарти НАТО. Тоді два топпосадовці розповідали Forbes Ukraine, що очолити об’єднану агенцію мав Арсен Жумаділов.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира. Згодом замість них призначили Івана Гаврилюка та Станіслава Гайдера.

Кліменкова та Безрукову міністр оборони назвав тими, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння. Після ситуації навколо АОЗ НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою.

6 березня Міністерство оборони призначило Жумаділова на посаду директора ДП «Агенції оборонних закупівель», він залишив посаду директора «Державного оператора тилу».

У квітні Жумаділов заявив, що Міноборони планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель в одну агенцію після завершення воєнного стану.