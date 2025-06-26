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«Над каждым контрактом работают два юриста». В Украине 300 производителей РЭБ, но контрактов с АОЗ добились 17. Почему и сколько стоит «входной билет»

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

контракти АОЗ для РЕБ, інвестиції в РЕБ, держконтракти

В 2025-м Агентство оборонных закупок контрактует РЭБ у 17 производителей, говорится в ответе пресс-службы АОЗ

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С начала полномасштабной войны количество украинских компаний, производящих средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР), возросло в десятки раз. Но единицы получают государственные контракты. За 2024 год Агентство оборонных закупок заключило госконтрактов с производителями РЭБ на 8,5 млрд грн, за первое полугодие 2025-го – на 8,7 млрд грн. Что движет предпринимателями вкладывать миллионы долларов в технологии, несмотря на отсутствие крупных госзаказов?

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Количество производителей РЭБ и РЭР возросло в 40 раз с 2022 года, свидетельствует исследование Радиоэлектронного альянса Украины. За полгода 2025-го открылось 90 новых компаний.

Впрочем, на госконтракты от Агентства оборонных закупок (АОЗ) претендует мизерное количество. В 2024 году АОЗ закупало РЭБ/РЭР у 18 украинских производителей, в 2025-м – у 17, говорится в ответе пресс-службы. В то же время беспилотники Агентство покупает у более чем 50 украинских производителей, говорил Forbes в июне глава АОЗ Арсен Жумадилов.

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