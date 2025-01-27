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«Напівжартома, напівсерйозно». Президент KSE Милованов пів місяця говорить про купівлю Могилянки. Чи потрібна українським вишам приватизація?

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

2 хв читання

приватизація Могилянки /надано пресслужбою KSE

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов. Фото надано пресслужбою KSE

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Президент KSE Тимофій Милованов пропонує купити Києво-Могилянську академію. Це має зробити її ефективнішою, а KSE – дати стрімкіший розвиток. Чи це реальна ідея?

Приватна Київська школа економіки (KSE) готує запит до Міністерства освіти і науки (МОН) про придбання Національного університету «Києво-Могилянська академія». «У держави немає грошей на розвиток Могилянки й гідні зарплати викладачам та науковцям», – написав 24 січня президент KSE Тимофій Милованов

Могилянка – найстаріший університет країни, де навчається, за даними ЄДЕБО, понад 4700 осіб. Виш входить у першу трійку рейтингу Forbes Ukraine найкорисніших університетів для бізнесу за економічними та ІТ-спеціальностями. «Хочу купити якісні послуги та бренд», – запевняє Милованов у розмові з Forbes Ukraine. 

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