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«Полушутя, полусерьезно». Президент KSE Милованов полмесяца говорит о покупке Могилянки. Нужна ли украинским вузам приватизация?

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

2 хв читання

приватизація Могилянки /предоставлено пресс-службой KSE

Президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов. Фото предоставлено пресс-службой KSE

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Президент KSE Тимофей Милованов предлагает купить Киево-Могилянскую академию. Это сделало бы ее более эффективной, а KSE позволило бы развиваться еще стремительнее. Реальна ли эта идея?

Частная Киевская школа экономики (KSE) готовит запрос в Министерство образования и науки (МОН) о покупке Национального университета «Киево-Могилянская академия». «У государства нет денег на развитие Могилянки и достойные зарплаты преподавателям и ученым», – написал 24 января президент KSE Тимофей Милованов.

Могилянка – старейший университет страны, где учится, по данным ЕГЭБО, более 4700 человек. Вуз входит в первую тройку рейтинга Forbes Ukraine наиболее полезных университетов для бизнеса по экономическим и IT-специальностям. «Хочу купить качественные услуги и бренд», – уверяет Милованов в разговоре с Forbes Ukraine.

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