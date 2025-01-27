«Полушутя, полусерьезно». Президент KSE Милованов полмесяца говорит о покупке Могилянки. Нужна ли украинским вузам приватизация?

Президент KSE Тимофей Милованов предлагает купить Киево-Могилянскую академию. Это сделало бы ее более эффективной, а KSE позволило бы развиваться еще стремительнее. Реальна ли эта идея?

Частная Киевская школа экономики (KSE) готовит запрос в Министерство образования и науки (МОН) о покупке Национального университета «Киево-Могилянская академия». «У государства нет денег на развитие Могилянки и достойные зарплаты преподавателям и ученым», – написал 24 января президент KSE Тимофей Милованов.

Могилянка – старейший университет страны, где учится, по данным ЕГЭБО, более 4700 человек. Вуз входит в первую тройку рейтинга Forbes Ukraine наиболее полезных университетов для бизнеса по экономическим и IT-специальностям. «Хочу купить качественные услуги и бренд», – уверяет Милованов в разговоре с Forbes Ukraine.