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«Неможливо збирати роботів онлайн». Одна з найбільших IT-компаній NIX закрила безплатну школу NIX Academy для школярів. Чому і що відбувається з дитячою IT-освітою

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

NIX закрила NIX Academy /колаж Анастасія Кононова

Безплатна IT-школа NIX Academy, що проіснувала шість років, закрилася. Фото колаж Анастасія Кононова

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IT-компанія з харківським корінням NIX закрила свою безплатну освітню програму для школярів – NIX Academy. Через війну компанія втратила офіс у Харкові й не змогла адаптувати навчання до онлайн-формату. Коли програму можуть відновити й навіщо IT-компанії інвестують у школярів?

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Освітній проєкт NIX Academy сервісної IT-компанії NIX перебуває у стані припинення, свідчать дані YouControl. Його закрили 29 квітня 2025 року, підтвердили Forbes Ukraine в компанії. Школа з 2019-го проводила уроки програмування та робототехніки для дітей віком 11-15 років. Чому довелося відмовитися від неї? 

«До нас в офіс прилетіла бомба, його практично вже не існує. Я не беру на себе відповідальність збирати дітей у класах», – каже CEO компанії Ігор Брагінський. Навесні 2022 року внаслідок російської атаки було знищено приміщення NIX у бізнес-центрі «Паралель 50» у Харкові. Ще одну локацію – у бізнес-центрі «Брама» – частково пошкоджено.

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