IT-компанія з харківським корінням NIX закрила свою безплатну освітню програму для школярів – NIX Academy. Через війну компанія втратила офіс у Харкові й не змогла адаптувати навчання до онлайн-формату. Коли програму можуть відновити й навіщо IT-компанії інвестують у школярів?

Освітній проєкт NIX Academy сервісної IT-компанії NIX перебуває у стані припинення, свідчать дані YouControl. Його закрили 29 квітня 2025 року, підтвердили Forbes Ukraine в компанії. Школа з 2019-го проводила уроки програмування та робототехніки для дітей віком 11-15 років. Чому довелося відмовитися від неї?

«До нас в офіс прилетіла бомба, його практично вже не існує. Я не беру на себе відповідальність збирати дітей у класах», – каже CEO компанії Ігор Брагінський. Навесні 2022 року внаслідок російської атаки було знищено приміщення NIX у бізнес-центрі «Паралель 50» у Харкові. Ще одну локацію – у бізнес-центрі «Брама» – частково пошкоджено.