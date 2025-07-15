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«Невозможно собирать роботов онлайн». Одна из самых крупных IT-компаний NIX закрыла бесплатную школу NIX Academy для школьников. Почему и что происходит с детским IT-образованием

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

NIX закрила NIX Academy /коллаж Анастасия Кононова

Бесплатная IT-школа NIX Academy, просуществовавшая шесть лет, закрылась. Фото коллаж Анастасия Кононова

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IT-компания с харьковскими корнями NIX закрыла свою бесплатную образовательную программу для школьников – NIX Academy. Из-за войны компания потеряла офис в Харькове и не смогла адаптировать обучение к онлайн-формату. Когда программа может быть возобновлена и зачем IT-компании инвестируют в школьников?

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Образовательный проект NIX Academy сервисной IT-компании NIX остановлен, свидетельствуют данные YouControl. Его закрыли 29 апреля 2025 года, подтвердили Forbes Ukraine в компании. Школа с 2019-го проводила уроки программирования и робототехники для детей 11-15 лет. Почему пришлось отказаться от нее?

«К нам в офис прилетела бомба, его уже практически не существует. Я не беру на себя ответственность собирать детей в классах», – говорит CEO компании Игорь Брагинский. Весной 2022 года в результате российской атаки было уничтожено помещение NIX в бизнес-центре «Параллель 50» в Харькове. Еще одна локация – в бизнес-центре «Брама» – частично повреждена.

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