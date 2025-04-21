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Уроки Лондона для Харкова. Норман Фостер пояснює, чому вже зараз працює над генпланом міста і яким бачить його майбутнє

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Норман Фостер Forbes Development /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Онлайн-виступ Нормана Фостера на конференції Forbes Development 10 квітня 2025 року. Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Президент Norman Foster Foundation і засновник Foster + Partners Норман Фостер виступив 10 квітня 2025 року на конференції Forbes Development. Всесвітньо відомий архітектор і розробник майстер-плану повоєнного розвитку Харкова розповів, якими бувають міста, як змінюються їхні сенси і чому Мангеттен є найчистішим місцем на Східному узбережжі США

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