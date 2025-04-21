Уроки Лондона для Харкова. Норман Фостер пояснює, чому вже зараз працює над генпланом міста і яким бачить його майбутнє

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Президент Norman Foster Foundation і засновник Foster + Partners Норман Фостер виступив 10 квітня 2025 року на конференції Forbes Development. Всесвітньо відомий архітектор і розробник майстер-плану повоєнного розвитку Харкова розповів, якими бувають міста, як змінюються їхні сенси і чому Мангеттен є найчистішим місцем на Східному узбережжі США
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