Польський інтерес. Співзасновник Work.ua та Robota.ua Андрій Боровик виходить з бізнесу. Хто нові інвестори?

Польська Grupa Pracuj збільшує частку в українських сайтах із пошуку роботи Work.ua та Robota.ua за рахунок акцій одного зі співзасновників Андрія Боровика. Навіщо польська група посилює свою присутність на українському ринку та хто ще став її партнером?

Співвласник популярних сайтів для пошуку роботи Work.ua та Robota.ua Андрій Боровик,45, виходить з бізнесу, каже його бізнес-партнер Артур Міхно, 45. Частки Боровика викупила польська Grupa Pracuj, Міхно та засновники агрегатора вакансій Jooble Роман Прокоф’єв,39, і Євген Собакарьов.

Сума угоди з польськими акціонерами не перевищує $7,6 млн, йдеться в пресрелізі.