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Польський інтерес. Співзасновник Work.ua та Robota.ua Андрій Боровик виходить з бізнесу. Хто нові інвестори?

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Хто власники Work.ua та Robota.ua /колаж Анастасія Решетнік

Польська Grupa Pracuj збільшує частку в українських сайтах з пошуку роботи Work.ua та Robota.ua Фото колаж Анастасія Решетнік

Польська Grupa Pracuj збільшує частку в українських сайтах із пошуку роботи Work.ua та Robota.ua за рахунок акцій одного зі співзасновників Андрія Боровика. Навіщо польська група посилює свою присутність на українському ринку та хто ще став її партнером?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

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Співвласник популярних сайтів для пошуку роботи Work.ua та Robota.ua Андрій Боровик,45, виходить з бізнесу, каже його бізнес-партнер Артур Міхно, 45. Частки Боровика викупила польська Grupa Pracuj, Міхно та засновники агрегатора вакансій Jooble Роман Прокоф’єв,39, і Євген Собакарьов.

Сума угоди з польськими акціонерами не перевищує $7,6 млн, йдеться в пресрелізі.

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