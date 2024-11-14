Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Польский интерес. Соучредитель Work.ua и Robota.ua Андрей Боровик выходит из бизнеса. Кто новые инвесторы?

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Хто власники Work.ua та Robota.ua /коллаж Анастасия Решетник

Польская Grupa Pracuj увеличивает долю в украинских сайтах по поиску работы Work.ua и Robota.ua Фото коллаж Анастасия Решетник

Польская Grupa Pracuj увеличивает долю в украинских сайтах поиска работы Work.ua и Robota.ua за счет акций одного из соучредителей Андрея Боровика. Зачем польская группа усиливает свое присутствие на украинском рынке и кто еще стал ее партнером?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Совладелец популярных сайтов для поиска работы Work.ua и Robota.ua Андрей Боровик, 45, выходит из бизнеса, говорит его бизнес-партнер Артур Михно, 45. Доли Боровика выкупила польская Grupa Pracuj, Михно и основатели агрегатора вакансий Jooble Роман Прокофьев,39, и Евгений Собакарев.

Сумма сделки с польскими акционерами не превышает $7,6 млн, говорится в пресс-релизе.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине