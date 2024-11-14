Польский интерес. Соучредитель Work.ua и Robota.ua Андрей Боровик выходит из бизнеса. Кто новые инвесторы?

Польская Grupa Pracuj увеличивает долю в украинских сайтах поиска работы Work.ua и Robota.ua за счет акций одного из соучредителей Андрея Боровика. Зачем польская группа усиливает свое присутствие на украинском рынке и кто еще стал ее партнером?

Совладелец популярных сайтов для поиска работы Work.ua и Robota.ua Андрей Боровик, 45, выходит из бизнеса, говорит его бизнес-партнер Артур Михно, 45. Доли Боровика выкупила польская Grupa Pracuj, Михно и основатели агрегатора вакансий Jooble Роман Прокофьев,39, и Евгений Собакарев.

Сумма сделки с польскими акционерами не превышает $7,6 млн, говорится в пресс-релизе.