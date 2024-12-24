Уряд спростив закупівлю безпілотників і РЕБ. Що зміниться

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) вітчизняного виробництва на постійну основу, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 24 грудня. За його словами, закупівлі відбуватимуться швидше і прозоріше.

Ключові факти

За словами Умєрова, рішення забезпечує оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт і підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції.

«Це рішення означає стабільність, системність і передбачуваність для всіх учасників процесу», – написав міністр.

У межах спрощення процедур командири військових частин можуть закуповувати безпілотники та РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генштабом та іншими органами військового управління.

Передбачено розширення доступу до рамкових угод: військові частини можуть приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями МОУ та Держспецзв’язку, що дасть змогу отримувати техніку швидше та за конкурентними цінами.

Відтепер військові зможуть ефективніше планувати свої потреби, а виробники – зосередитися на технологічному розвитку та масштабуванні виробництва, пояснив міністр оборони.

Контекст

У 2024-му Україна вже перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатих ракет.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 19 листопада, презентував План внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво у 2025 році щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йдеться в опитуванні Технологічних сил України.

4 грудня міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення у кожній бригаді Збройних сил України посади уповноваженого із закупівель товарів, робіт і послуг. За словами міністра, основна мета реформи – щоб армія швидко й ефективно отримувала все необхідне.

17 грудня Міноборони додатково виділило 1,89 млрд грн на закупівлю дронів, це дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БпЛА за децентралізованими закупівлями. Цього року сума, витрачена на безпілотники Міноборони, перевищить 100 млрд грн.