ШІ – пріоритет для майбутніх інвестицій у 94% компаній. Український бізнес вкладає у диджиталізацію 1-5% щорічного доходу. П’ять висновків з опитування KPMG в Україні та Forbes Ukraine

Попри повномасштабне вторгнення 60% українських компаній наростили темпи диджиталізації. Вони інвестують до 5% щорічного доходу у цифрову трансформацію, зокрема у хмарні технології. Яка мета? Forbes Ukraine спільно з KPMG в Україні дослідив ключові тренди

Більшість українських компаній інвестують у цифровізацію від 1% до 5% свого річного доходу, озвучив директор та керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні Андрій Тимошенко на конференції Forbes Tech 2024. Харчова промисловість, телеком та фінсектор виділяють понад 20%.

Попри гайп навколо штучного інтелекту, у нього інвестують лише 38,2% українських компаній. Пріоритетом є хмарні технології, куди вкладаються трохи більше ніж 94% компаній, свідчить дослідження KPMG в Україні та рейтинг Forbes Ukraine. Ключові висновки були вперше представлені 22 листопада на Forbes Tech 2024.