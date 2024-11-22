Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

KPMG, Андрій Тимошенко /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine
Категорія
Новини
Дата

Компанії інвестують у диджиталізацію 1-5% щорічного доходу – KPMG та Forbes Ukraine

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

1 хв читання

Галузі телекомунікацій, фінансів та страхування, харчового та тютюнового виробництва спрямовують понад 20% щорічного доходу у впровадження цифрових технологій, за даними KPMG. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

До 5% щорічного доходу інвестують у впровадження цифрових технологій більшість українських компаній, переважно з метою підвищення продуктивності праці. Про це під час конференції Forbes Tech 2024 повідомив директор та керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні Андрій Тимошенко.

Задача дослідження – визначити чемпіонів у впровадженні технологій і з’ясувати, на яких ринках інновації просуваються швидше.

Ключові факти

  • Більшість компаній в Україні інвестують від 1% до 5% щорічного доходу в цифровізацію, свідчить спільне дослідження аудиторської компанії KPMG Україна та Forbes Ukraine, представлене на конференції Forbes Tech 2024. 
  • «Цифрова трансформація є частиною бізнес-стратегії українських компаній, – сказав директор та керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні Андрій Тимошенко. – Вони готові активно в це інвестувати».
  • Понад 20% щорічного доходу у впровадження цифрових технологій спрямовують галузі телекомунікацій, фінансів та страхування, харчового та тютюнового виробництва, за даними KPMG.
  • Серед трьох ключових цілей впровадження технологій у бізнес-процеси: збільшення продуктивності праці – 72,1%, стимулювання інновацій – 64,7% і зміцнення стійкості бізнесу – 61,8%, йдеться у звіті.
KPMG, Forbes Ukraine, цифровізація /Forbes Україна

Forbes Україна

Контекст

Аудиторська компанія KPMG та Forbes Ukraine опитали 203 компанії, що представляють 11 галузей економіки України. Серед респондентів 51,5% компаній – сервісні галузі, 48,5% – виробничі галузі, 71,9% – великі компанії, 26,6% – малі та середні компанії. Мета – дослідити глибину та ширину застосування цифрових технологій компаніями України та скласти рейтинг цифровізації.

Опитування проводилося протягом вересня-жовтня 2024 року. Воно включає оцінку за 26 індикаторами та Індексом диджиталізації. Також аналізує очікування, стимули та барʼєри для диджиталізації, однак ці відповіді не впливатимуть на Індекс.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні