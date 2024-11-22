Компанії інвестують у диджиталізацію 1-5% щорічного доходу – KPMG та Forbes Ukraine

До 5% щорічного доходу інвестують у впровадження цифрових технологій більшість українських компаній, переважно з метою підвищення продуктивності праці. Про це під час конференції Forbes Tech 2024 повідомив директор та керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні Андрій Тимошенко.
Задача дослідження – визначити чемпіонів у впровадженні технологій і з’ясувати, на яких ринках інновації просуваються швидше.
Ключові факти
- Більшість компаній в Україні інвестують від 1% до 5% щорічного доходу в цифровізацію, свідчить спільне дослідження аудиторської компанії KPMG Україна та Forbes Ukraine, представлене на конференції Forbes Tech 2024.
- «Цифрова трансформація є частиною бізнес-стратегії українських компаній, – сказав директор та керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні Андрій Тимошенко. – Вони готові активно в це інвестувати».
- Понад 20% щорічного доходу у впровадження цифрових технологій спрямовують галузі телекомунікацій, фінансів та страхування, харчового та тютюнового виробництва, за даними KPMG.
- Серед трьох ключових цілей впровадження технологій у бізнес-процеси: збільшення продуктивності праці – 72,1%, стимулювання інновацій – 64,7% і зміцнення стійкості бізнесу – 61,8%, йдеться у звіті.
Контекст
Аудиторська компанія KPMG та Forbes Ukraine опитали 203 компанії, що представляють 11 галузей економіки України. Серед респондентів 51,5% компаній – сервісні галузі, 48,5% – виробничі галузі, 71,9% – великі компанії, 26,6% – малі та середні компанії. Мета – дослідити глибину та ширину застосування цифрових технологій компаніями України та скласти рейтинг цифровізації.
Опитування проводилося протягом вересня-жовтня 2024 року. Воно включає оцінку за 26 індикаторами та Індексом диджиталізації. Також аналізує очікування, стимули та барʼєри для диджиталізації, однак ці відповіді не впливатимуть на Індекс.
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