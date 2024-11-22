Компанії інвестують у диджиталізацію 1-5% щорічного доходу – KPMG та Forbes Ukraine

До 5% щорічного доходу інвестують у впровадження цифрових технологій більшість українських компаній, переважно з метою підвищення продуктивності праці. Про це під час конференції Forbes Tech 2024 повідомив директор та керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні Андрій Тимошенко.

Задача дослідження – визначити чемпіонів у впровадженні технологій і з’ясувати, на яких ринках інновації просуваються швидше.