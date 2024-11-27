ИИ – приоритет для будущих инвестиций у 94% компаний. Украинский бизнес вкладывает в диджитализацию 1–5% ежегодного дохода. Пять выводов из опроса KPMG в Украине и Forbes Ukraine

Несмотря на полномасштабное вторжение, 60% украинских компаний увеличили темпы диджитализации. Они инвестируют до 5% ежегодного дохода в цифровую трансформацию, в частности в облачные технологии. Какова цель? Forbes Ukraine совместно с KPMG в Украине изучил ключевые тренды.

Большинство украинских компаний инвестируют в цифровизацию от 1% до 5% своего годового дохода, озвучил директор и руководитель направления стратегии и операционных улучшений KPMG в Украине Андрей Тимошенко на конференции Forbes Tech 2024. Пищевая промышленность, телеком и финсектор выделяют более 20%.

Несмотря на хайп вокруг искусственного интеллекта, в него инвестируют всего 38,2% украинских компаний. Приоритетом являются облачные технологии, куда вкладывается чуть больше 94% компаний, свидетельствуют исследование KPMG в Украине и рейтинг Forbes Ukraine. Ключевые выводы впервые были представлены 22 ноября на Forbes Tech 2024.