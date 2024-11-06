Стратегічний напрям для Uklon. Forbes Ukraine дізнався, хто керуватиме доставкою в Uklon після пів року пошуку (ключові клієнти – «Сільпо» і «Фокстрот»)

Uklon знайшла нового голову для свого напрямку доставки після шести місяців пошуків. Він має наростити її частку в загальному виторгу до 5%. Forbes дізнався, хто керуватиме Uklon Delivery та які виклики стоятимуть перед новим очільником напрямку

Після шести місяців пошуку новим головою доставки в продуктовій компанії Uklon став ексочільник сервісу електронного підпису «Вчасно» Ростислав Черников. Він обійняв цю посаду в жовтні, свідчить його профайл у соцмережах Facebook та LinkedIn.

Інформацію про призначення Черникова підтверджують два співрозмовники Forbes Ukraine, наближені до компанії. Вони спілкувалися анонімно, оскільки не уповноважені на публічні коментарі. В Uklon не спростовують призначення Черникова на цю посаду.