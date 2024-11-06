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Стратегічний напрям для Uklon. Forbes Ukraine дізнався, хто керуватиме доставкою в Uklon після пів року пошуку (ключові клієнти – «Сільпо» і «Фокстрот»)

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Голова напрямку доставки в Uklon Ростислав Черников /особистий архів

Новий голова напрямку доставки в Uklon Ростислав Черников Фото особистий архів

Uklon знайшла нового голову для свого напрямку доставки після шести місяців пошуків. Він має наростити її частку в загальному виторгу до 5%. Forbes дізнався, хто керуватиме Uklon Delivery та які виклики стоятимуть перед новим очільником напрямку

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Після шести місяців пошуку новим головою доставки в продуктовій компанії Uklon став ексочільник сервісу електронного підпису «Вчасно» Ростислав Черников. Він обійняв цю посаду в жовтні, свідчить його профайл у соцмережах Facebook та LinkedIn. 

Інформацію про призначення Черникова підтверджують два співрозмовники Forbes Ukraine, наближені до компанії. Вони спілкувалися анонімно, оскільки не уповноважені на публічні коментарі. В Uklon не спростовують призначення Черникова на цю посаду.

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