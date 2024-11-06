Стратегическое направление для Uklon. Forbes Ukraine узнал, кто будет управлять доставкой в Uklon после полугода поиска (ключевые клиенты – «Сильпо» и «Фокстрот»)

Uklon нашла нового главу для своего направления доставки после шести месяцев поисков. Он должен нарастить ее долю в общей выручке до 5%. Forbes узнал, кто будет управлять Uklon Delivery и какие вызовы будут стоять перед новым руководителем направления

После шести месяцев поиска новым главой доставки в продуктовой компании Uklon стал экс-руководитель сервиса электронной подписи «Вчасно» Ростислав Черников. Он вступил в должность в октябре, свидетельствует его профайл в соцсетях Facebook и LinkedIn.

Информацию о назначении Черникова подтверждают два собеседника Forbes Ukraine, приближенные к компании. Они общались анонимно, потому что не уполномочены на публичные комментарии. В Uklon не опровергают назначения Черникова на этот пост.