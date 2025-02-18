Закон Альтмана: вартість ШІ за рік впаде у 10 разів. Від чого це може залежати?

Вартість штучного інтелекту буде стрімко падати, вважає Сем Альтман, керівник Open AI, що створила ChatGPT. На чому ґрунтується його прогноз і чи справдиться він?

Закон Мура понад пів століття змінює світ, подвоюючи потужність чипів кожні 18 місяців. Сем Альтман, керівник OpenAI, запропонував свою теорію: вартість штучного інтелекту буде падати вдесятеро кожні 12 місяців. «Це набагато швидший розвиток, ніж у законі Мура», – написав він у лютому в своєму блозі.

Що саме мав на увазі Альтман, до кінця не зрозуміло. Точно не вартість місячної підписки на ChatGPT, яка такими темпами за рік впаде з $20 до $2, а за два роки – до $0,2.