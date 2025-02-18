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Закон Альтмана: вартість ШІ за рік впаде у 10 разів. Від чого це може залежати?

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

3 хв читання

скільки коштує LLM /Getty Images

Як приклад падіння ціни, Альтман наводить вартість токена великої мовної моделі (LLM), яка з початку 2023-го до середини 2024-го знизилася у 150 разів Фото Getty Images

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Вартість штучного інтелекту буде стрімко падати, вважає Сем Альтман, керівник Open AI, що створила ChatGPT. На чому ґрунтується його прогноз і чи справдиться він?

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Закон Мура понад пів століття змінює світ, подвоюючи потужність чипів кожні 18 місяців. Сем Альтман, керівник OpenAI, запропонував свою теорію: вартість штучного інтелекту буде падати вдесятеро кожні 12 місяців. «Це набагато швидший розвиток, ніж у законі Мура», – написав він у лютому в своєму блозі.

Що саме мав на увазі Альтман, до кінця не зрозуміло. Точно не вартість місячної підписки на ChatGPT, яка такими темпами за рік впаде з $20 до $2, а за два роки – до $0,2.

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