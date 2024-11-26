«Це буде глобальний фейл». У грудні Генштаб вирішить долю найбільшого IT-підрозділу в ЗСУ. Як він працює, чи будуть скорочення та наскільки диджиталізована армія – інтервʼю з керівником

У грудні стане відомо щодо майбутнього найбільшого IT-підрозділу ЗСУ – Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР). Серед його розробок – додаток «Армія+». Структуру на 1000 айтівців, яку ще називають «IT-галерою ЗСУ», можуть скоротити. Це буде прямий подарунок ворогу, вважає керівник ЦМТР Валерій Чуркін. Чим важливий його підрозділ?

На початку повномасштабного вторгнення російські хакери намагалися зламати десятки урядових ресурсів, утім це не торкнулося ЗСУ. Чому? «Якщо нічого немає, то нічого й не хакнули», – каже керівник ЦМТР Валерій Чуркін.

Завдання його підрозділу, який сформували в травні 2023-го, – диджиталізувати армію. Для цього з фронту зібрали близько 1000 айтівців, розповідали Forbes Ukranie два обізнані співрозмовники на умовах анонімності. Якби ЦМТР був IT-компанією, то за кількістю фахівців увійшов би до двадцятки найбільших в Україні.