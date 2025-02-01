«Ми станемо сліпими за межами Києва». Хто з медіа найбільше постраждав від призупинення фінансування USAID? (для великих ЗМІ масштаби пробеми перебільшені)

Соцмережами вже кілька днів розноситься зрада – зупинка Президентом США Трампом невійськову допомоги Україні вбʼє українські медіа. Чи так це? Forbes Ukraine розібрався, які медіа постраждають найбільше

«Близько 60% нашого бюджету складалося з грантів USAID», – каже співзасновник херсонського видання «Мост» Сергій Нікітенко. Його медіа готувало репортажі з Херсонщини та вело моніторинг публічних закупівель.

«Мост» – далеко не єдиний «постраждалий». Після указу Дональда Трампа про зупинку фінансування невійськових іноземних програм розвитку на 90 днів, частина українських медіа втратила від 10% до 100% джерел фінансування, свідчать дані дослідженні «Донорське поле підтримки медіа в Україні».