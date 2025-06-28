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Українські IT-компанії YouScan та You are launched запровадили чотириденний робочий тиждень. Для YouScan це не новинка – компанія третій рік поспіль працює за такою схемою влітку. Попри те, що чотириденка дозволяє легше залучати працівників і підвищує задоволеність команди, її вплив на фінансові показники залишається неоднозначним. Які переваги та недоліки цього графіку для компаній?
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Фінансові показники технічного акселератора і розробника сайтів та застосунків для стартапів You are launched упали на 6% у першому кварталі після переходу на чотириденний робочий тиждень у березні 2025-го.
«Падіння – в межах прогнозу, для нас це інвестиція в ефективність команди», – говорить засновник компанії Максим Кузнєцов. Компанія тестує гіпотезу, що на чотириденці працівники виконують замовлення швидше, що може бути конкурентною перевагою на ринку.
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