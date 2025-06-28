Украинские IT-компании YouScan и You are launched ввели четырехдневную рабочую неделю. Для YouScan это не новинка – компания третий год работает по такой схеме летом. Несмотря на то, что четырехдневка позволяет легче привлекать сотрудников и повысить удовлетворенность команды, ее влияние на финансовые показатели остается неоднозначным. Каковы преимущества и недостатки этого графика для компаний?

Финансовые показателитехнического акселератора и разработчика сайтов и приложений для стартапов You are launched упали на 6% в первом квартале после перехода на четырехдневную рабочую неделю в марте 2025 года.

«Падение – в рамках прогноза, для нас это инвестиция в эффективность команды», – говорит основатель компании Максим Кузнецов. Компания тестирует гипотезу о том, что на четырехдневке сотрудники выполняют заказы быстрее, что может быть конкурентным преимуществом на рынке.