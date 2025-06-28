Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Выполняют задачи быстрее». Некоторые украинские IT-компании ввели четырехдневную рабочую неделю. Во сколько это обходится бизнесу и кому подходит

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

Скорочений робочий тиждень в Україні /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Украинские компании YouScan и You are launched экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:18 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:18

Украинские IT-компании YouScan и You are launched ввели четырехдневную рабочую неделю. Для YouScan это не новинка – компания третий год работает по такой схеме летом. Несмотря на то, что четырехдневка позволяет легче привлекать сотрудников и повысить удовлетворенность команды, ее влияние на финансовые показатели остается неоднозначным. Каковы преимущества и недостатки этого графика для компаний?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Финансовые показателитехнического акселератора и разработчика сайтов и приложений для стартапов You are launched упали на 6% в первом квартале после перехода на четырехдневную рабочую неделю в марте 2025 года.

«Падение – в рамках прогноза, для нас это инвестиция в эффективность команды», – говорит основатель компании Максим Кузнецов. Компания тестирует гипотезу о том, что на четырехдневке сотрудники выполняют заказы быстрее, что может быть конкурентным преимуществом на рынке.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні