Як українська IT-компанія N-iX в Індію виходила. 1000+ резюме на одну вакансію і менші зарплати. Чи зможуть дешеві місцеві розробники збільшити маржинальність українського IT

Українська N-iX – шоста велика ІТ-компанія, що вийшла на індійський ринок. Чи не перше, з чим вона зіштовхнулася, – ажіотаж кандидатів на місцевому ринку праці. Що офіс в Індії дасть її бізнесу?

За день ІТ-компанія N-iX видалила з сайту вакансію рекрутера в Індії після відкриття там офісу 13 січня. Причина – на неї відгукнулося понад 600 кандидатів, каже операційний директор Павло Дещинський. Ще 1100 людей подалися на посаду досвідченого React-розробника. «Маємо безпрецедентний потік талантів без інвестицій у побудову бренду на ринку», – додає він.

На індійському ринку на понад 5 млн айтівців – уп’ятеро менші зарплати, ніж в Україні. Серед 10 найбільших українських IT-компаній зі списку Forbes Ukraine – шість мають там офіси.