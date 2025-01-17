Як українська IT-компанія N-iX в Індію виходила. 1000+ резюме на одну вакансію і менші зарплати. Чи зможуть дешеві місцеві розробники збільшити маржинальність українського IT

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:25 хвилин
Українська N-iX – шоста велика ІТ-компанія, що вийшла на індійський ринок. Чи не перше, з чим вона зіштовхнулася, – ажіотаж кандидатів на місцевому ринку праці. Що офіс в Індії дасть її бізнесу?
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
За день ІТ-компанія N-iX видалила з сайту вакансію рекрутера в Індії після відкриття там офісу 13 січня. Причина – на неї відгукнулося понад 600 кандидатів, каже операційний директор Павло Дещинський. Ще 1100 людей подалися на посаду досвідченого React-розробника. «Маємо безпрецедентний потік талантів без інвестицій у побудову бренду на ринку», – додає він.
На індійському ринку на понад 5 млн айтівців – уп’ятеро менші зарплати, ніж в Україні. Серед 10 найбільших українських IT-компаній зі списку Forbes Ukraine – шість мають там офіси.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.