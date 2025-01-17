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Как украинская IT-компания N-iX в Индию выходила. 1000+ резюме на одну вакансию и меньшие зарплаты. Смогут ли дешевые местные разработчики увеличить маржинальность украинского IT

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

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Украинская N-iX – шестая крупная ІТ-компания, вышедшая на индийский рынок. Едва ли не первое, с чем она столкнулась, – ажиотаж кандидатов на местном рынке труда. Что офис в Индии предоставит ее бизнесу?

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За день ІТ-компания N-iX удалила с сайта вакансию рекрутера в Индии после открытия офиса 13 января. Причина – на нее откликнулось более 600 кандидатов, говорит операционный директор Павел Дещинский. Еще 1100 человек отозвались на должность опытного React -разработчика. «Имеем беспрецедентный поток талантов без инвестиций в построение бренда на рынке», – добавляет он.

На индийском рынке более 5 млн айтишников – в пять раз меньше зарплаты, чем в Украине. Среди 10 самых крупных украинских IT-компаний из списка Forbes Ukraine – у шести там офисы.

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