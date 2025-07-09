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Nvidia стала першою компанією у світі з капіталізацією в $4 трлн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

CEO Nvidia Дженсен Хуанг /Getty Images

CEO Nvidia Дженсен Хуанг Фото Getty Images

Акції Nvidia зросли більш ніж на 2% у середу, вперше піднявши ринкову капіталізацію компанії до $4 трлн. Вона стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Microsoft та Apple, пише CNBC.

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Деталі

  • Попит на графічні процесори (GPU), які використовуються для тренування великих мовних моделей, зробив Nvidia головним бенефіціаром ШІ-буму, який почався з виходом ChatGPT у 2022 році.
  • Зростання компанії було стрімким: у лютому 2024 року Nvidia досягла капіталізації $2 трлн, у червні – $3 трлн, а вже зараз перетнула межу в $4 трлн. Це перший випадок в історії, коли будь-яка компанія сягнула такого рівня оцінки.
  • Акції Nvidia зросли більш ніж у 15 разів за останні п’ять років. Лише з початку року – на 22%, а за останній місяць – на понад 15%.

Контекст

Попри історичне зростання, Nvidia стикається з викликами на міжнародних ринках, насамперед у Китаї. Через обмеження з боку США компанія не може експортувати свої новітні чипи H20, розроблені спеціально для китайського ринку. 

У травні CEO компанії Дженсен Хуанг заявив, що ці обмеження можуть коштувати Nvidia $8 млрд недоотриманих доходів.

Попри це, глобальний попит на чипи для ШІ, зокрема з боку таких гігантів, як Microsoft, продовжує стимулювати зростання компанії. Саме Microsoft – один із найбільших замовників продукції Nvidia.

Nvidia була заснована у 1993 році й довгий час спеціалізувалася на графічних процесорах для ігор. Проте зі зростанням популярності ШІ компанія зуміла трансформуватися у лідера нового технологічного циклу.

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