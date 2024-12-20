«За атакою стоять російські спецслужби». Понад 60 держреєстрів не працюють через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям потенційний витік даних

Атака на Мінʼюст зупинила роботу державних реєстрів та низки послуг у застосунку «Дія». Хакери запевняють, що викрали даних на 1 млрд рядків та видалили інформацію з українських ресурсів. Що відбулося?
Ввечері 19 грудня хакери атакували реєстри Мін’юсту України, зокрема Реєстр юридичних осіб та ФОПів, судових рішень, фізосіб тощо.
Через це у застосунку державних послуг «Дія» не працюють понад 20 сервісів: послуги ФОП і ТОВ, перереєстрація авто, бронювання працівників, «єВідновлення», витяг з ЄДР, актові записи, повідомлення про пошкоджене/знищене майно.
Це наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час, повідомила міністерка юстиції Ольга Стефанішина у Facebook. Які наслідки?
Що атакували росіяни
Близько 20:00 19 грудня у російському Telegram-каналі XakNet Team повідомили про кібератаку на ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС), яке є оператором даних з реєстрів. «Далі в результаті атаки на НАІС ми вийшли в інфраструктуру зі всіма даними Міністерства юстиції України», – написали хакери.
Згідно з дописом, вони нібито завантажили дані на 1 млрд рядків, видалили з ресурсів Мін’юсту їх та резервну копію на польських серверах.
Спершу НАІС повідомило про планові технічні роботи, які мали тривати з 22:00 до 24:00. Близько опівночі з комунікацією вийшов Мін’юст, заявивши про кібератаку. «Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів», – написала Стефанішина.
Станом на 12:00 20 грудня сайти НАІС, Мін’юсту та Єдиних та Державних реєстрів (ЄДР) не працюють. За даними Opendatabot, до ЄДР належить близько 60 різних реєстрів.
Атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави, ідеться в дописі Стефанішиної.
Які наслідки кібератаки на Мінʼюст
Угрупування XakNet Team ідентифікує себе як «хактивісти» (хакери на громадських засадах). Вони брали на себе відповідальність за атаку на канал «Україна 24» у березні 2022-го, коли в етері з’явилося повідомлення, що президент Володимир Зеленський здався росіянам.
«XakNet займалися переважно DDoS-атаками, – каже колишній заступник керівника Держспецзв’язку Віктор Жора. – Зважаючи на масштаб цієї атаки, не сумніваюся, що це справа рук хакерських угрупувань, пов’язаних зі спецслужбами Росії».
Основна версія СБУ – за кібератакою стоять російські спецслужби, підтвердила Стефанішина на брифінгу 20 грудня. «Зокрема, угруповання, повʼязане з ГРУ». За її словами це була масована атака на всю інфраструктуру, яка готувалася не один місяць.
«Така атака потребує дуже серйозної підготовки, хакери, найімовірніше, були в системі близько шести місяців», – припускає генеральний директор компанії з кібербезпеки AmonSul Сергій Харюк.
Які наслідки? «Робота нотаріусів, покупців та продавців майна протягом наступного періоду буде паралізована», – каже Жора. Головна загроза – повна зупинка нотаріату та ріст шахрайства з довіреностями, оскільки їхню справжність складно перевірити фізично, погоджується Андрій Перевезій, засновник аудиторської компанії з інформаційної безпеки Disl.Tech.
Громадяни в більшості не відчують наслідків атаки, хіба що буде сповільнений процес оформлення деяких документів, каже високопоставлений чиновник в одному з органів національної безпеки. «Для держави це фактично втрата іміджу, тому що ми будуємо цифру державу», – додає він.
Мін’юст не підтверджував та не спростовував витік даних. «Нам поки не відомо, чи вдалося хакерам викачати базу, – говорить вищезгаданий чиновник. – Їм вдалося пошкодити доступи й зупинити функціонування реєстрів».
Якщо витік таки відбувся, то росіяни отримали більше даних про українських військовополонених, яких вони можуть шантажувати інформацією про родичів і дітей, каже Перевезій.
Коли відновляться реєстри? Якщо резервні копії втрачені, то ситуація буде значно гіршою, ніж 14 січня 2022-го, коли росіяни атакували 70 сайтів українських держорганів, каже Жора. Відновлювати реєстри доведеться із паперових документів.
Стефанішина запевняє, що реєстри будуть відновлені. «У нас є бекап всіх даних з усіх державних реєстрів, – сказала вона на брифінгу. – Наші сервери розміщені в не одній локації». Державні органи мають робити офлайн-бекапи двічі на добу, каже Харюк.
Застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ станом на 12:00 працює. «Міноборони поінформувала, що на цьому етапі загрози для інших інформаційних систем немає», – сказала Стефанішина.
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