«За атакою стоять російські спецслужби». Понад 60 держреєстрів не працюють через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям потенційний витік даних

Атака на Мінʼюст зупинила роботу державних реєстрів та низки послуг у застосунку «Дія». Хакери запевняють, що викрали даних на 1 млрд рядків та видалили інформацію з українських ресурсів. Що відбулося?

Ввечері 19 грудня хакери атакували реєстри Мін’юсту України, зокрема Реєстр юридичних осіб та ФОПів, судових рішень, фізосіб тощо.

Через це у застосунку державних послуг «Дія» не працюють понад 20 сервісів: послуги ФОП і ТОВ, перереєстрація авто, бронювання працівників, «єВідновлення», витяг з ЄДР, актові записи, повідомлення про пошкоджене/знищене майно.

Це наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час, повідомила міністерка юстиції Ольга Стефанішина у Facebook. Які наслідки?

Що атакували росіяни

Близько 20:00 19 грудня у російському Telegram-каналі XakNet Team повідомили про кібератаку на ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС), яке є оператором даних з реєстрів. «Далі в результаті атаки на НАІС ми вийшли в інфраструктуру зі всіма даними Міністерства юстиції України», – написали хакери.

Згідно з дописом, вони нібито завантажили дані на 1 млрд рядків, видалили з ресурсів Мін’юсту їх та резервну копію на польських серверах.

Спершу НАІС повідомило про планові технічні роботи, які мали тривати з 22:00 до 24:00. Близько опівночі з комунікацією вийшов Мін’юст, заявивши про кібератаку. «Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів», – написала Стефанішина.

Станом на 12:00 20 грудня сайти НАІС, Мін’юсту та Єдиних та Державних реєстрів (ЄДР) не працюють. За даними Opendatabot, до ЄДР належить близько 60 різних реєстрів.

Атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави, ідеться в дописі Стефанішиної.

Станом на 12:00 20 грудня сайти НАІС, Мін’юсту та Єдиних та Державних реєстрів (ЄДР) не працюють.

Які наслідки кібератаки на Мінʼюст

Угрупування XakNet Team ідентифікує себе як «хактивісти» (хакери на громадських засадах). Вони брали на себе відповідальність за атаку на канал «Україна 24» у березні 2022-го, коли в етері з’явилося повідомлення, що президент Володимир Зеленський здався росіянам.

«XakNet займалися переважно DDoS-атаками, – каже колишній заступник керівника Держспецзв’язку Віктор Жора. – Зважаючи на масштаб цієї атаки, не сумніваюся, що це справа рук хакерських угрупувань, пов’язаних зі спецслужбами Росії».

Основна версія СБУ – за кібератакою стоять російські спецслужби, підтвердила Стефанішина на брифінгу 20 грудня. «Зокрема, угруповання, повʼязане з ГРУ». За її словами це була масована атака на всю інфраструктуру, яка готувалася не один місяць.

«Така атака потребує дуже серйозної підготовки, хакери, найімовірніше, були в системі близько шести місяців», – припускає генеральний директор компанії з кібербезпеки AmonSul Сергій Харюк.

Які наслідки? «Робота нотаріусів, покупців та продавців майна протягом наступного періоду буде паралізована», – каже Жора. Головна загроза – повна зупинка нотаріату та ріст шахрайства з довіреностями, оскільки їхню справжність складно перевірити фізично, погоджується Андрій Перевезій, засновник аудиторської компанії з інформаційної безпеки Disl.Tech.

Громадяни в більшості не відчують наслідків атаки, хіба що буде сповільнений процес оформлення деяких документів, каже високопоставлений чиновник в одному з органів національної безпеки. «Для держави це фактично втрата іміджу, тому що ми будуємо цифру державу», – додає він.

Мін’юст не підтверджував та не спростовував витік даних. «Нам поки не відомо, чи вдалося хакерам викачати базу, – говорить вищезгаданий чиновник. – Їм вдалося пошкодити доступи й зупинити функціонування реєстрів».

Якщо витік таки відбувся, то росіяни отримали більше даних про українських військовополонених, яких вони можуть шантажувати інформацією про родичів і дітей, каже Перевезій.

Коли відновляться реєстри? Якщо резервні копії втрачені, то ситуація буде значно гіршою, ніж 14 січня 2022-го, коли росіяни атакували 70 сайтів українських держорганів, каже Жора. Відновлювати реєстри доведеться із паперових документів.

Стефанішина запевняє, що реєстри будуть відновлені. «У нас є бекап всіх даних з усіх державних реєстрів, – сказала вона на брифінгу. – Наші сервери розміщені в не одній локації». Державні органи мають робити офлайн-бекапи двічі на добу, каже Харюк.

Застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ станом на 12:00 працює. «Міноборони поінформувала, що на цьому етапі загрози для інших інформаційних систем немає», – сказала Стефанішина.