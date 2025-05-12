Українці отримали рекордні 443 млн грн національного кешбеку у березні

Уряд виплатив 443 млн грн у березні 2025 року у межах програми «Національний кешбек» за придбання українських товарів, що стало рекордною місячною сумою від початку проєкту. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
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Деталі
- Виплати отримали 3,4 млн учасників, які накопичили понад 2 грн кешбеку та підключили картки для виплат у застосунку «Дія».
Загалом з моменту запуску програми держава виплатила близько 2 млрд грн кешбеку:
- у вересні – 37,2 млн грн;
- у жовтні – 119,2 млн грн;
- у листопаді – 232 млн грн;
- у грудні й січні – 714 млн грн;
- у лютому – 384 млн грн;
- у березні – 443 млн грн.
Контекст
У програмі «Національний кешбек» беруть участь великі національні торговельні мережі, аптеки, автозаправки, а також численні регіональні магазини.
Станом на січень 2025 року до ініціативи приєдналися вже 1665 українських виробників, а кешбек у 10% діє на понад 360 000 товарів вітчизняного виробництва. Участь у програмі також беруть 17 банків.
Виплата кешбеку здійснюється за покупки товарів зі спеціального переліку в магазинах-учасниках.
Економічний ефект програми у 2024 році, за даними Мінекономіки, становив 0,001% ВВП – ініціатива має на меті стимулювати внутрішній попит.
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