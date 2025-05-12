Українці отримали рекордні 443 млн грн національного кешбеку у березні

Уряд виплатив 443 млн грн у березні 2025 року у межах програми «Національний кешбек» за придбання українських товарів, що стало рекордною місячною сумою від початку проєкту. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Деталі

Виплати отримали 3,4 млн учасників, які накопичили понад 2 грн кешбеку та підключили картки для виплат у застосунку «Дія».

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Загалом з моменту запуску програми держава виплатила близько 2 млрд грн кешбеку:

у вересні – 37,2 млн грн;

у жовтні – 119,2 млн грн;

у листопаді – 232 млн грн;

у грудні й січні – 714 млн грн;

у лютому – 384 млн грн;

у березні – 443 млн грн.

Контекст

У програмі «Національний кешбек» беруть участь великі національні торговельні мережі, аптеки, автозаправки, а також численні регіональні магазини.

Станом на січень 2025 року до ініціативи приєдналися вже 1665 українських виробників, а кешбек у 10% діє на понад 360 000 товарів вітчизняного виробництва. Участь у програмі також беруть 17 банків.

Виплата кешбеку здійснюється за покупки товарів зі спеціального переліку в магазинах-учасниках.

Економічний ефект програми у 2024 році, за даними Мінекономіки, становив 0,001% ВВП – ініціатива має на меті стимулювати внутрішній попит.