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Антистрес для нації. Проєкт Олени Зеленської «Ти як?» три роки намагається поліпшити ментальне здоров'я українців. Чи є успіхи?

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes
Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

5 хв читання

«Ти як?», Олена Зеленська /Офіс Президента України

Програма ментального здоров’я «Ти як?», ініційована Оленою Зеленською, будує екосистему з десятків проєктів. Фото Офіс Президента України

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Власним ментальним станом незадоволені 83% українців. Перша леді Олена Зеленська, 47, майже три роки реформує систему психологічних послуг. Що у неї виходить?

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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

Парамедикиня на псевдо Аляска, 32, воює з березня 2022 року. У січні 2023‐го дістала поранення — поруч здетонував снаряд. «Для багатьох із нас якісне піклування про ментальне здоров’я — привілей, — каже захисниця. — Це шлях із кількома перепонами: гроші, стигматизація, суспільне сприйняття».

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