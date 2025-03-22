Антистрес для нації. Проєкт Олени Зеленської «Ти як?» три роки намагається поліпшити ментальне здоров'я українців. Чи є успіхи?

Власним ментальним станом незадоволені 83% українців. Перша леді Олена Зеленська, 47, майже три роки реформує систему психологічних послуг. Що у неї виходить?

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

Парамедикиня на псевдо Аляска, 32, воює з березня 2022 року. У січні 2023‐го дістала поранення — поруч здетонував снаряд. «Для багатьох із нас якісне піклування про ментальне здоров’я — привілей, — каже захисниця. — Це шлях із кількома перепонами: гроші, стигматизація, суспільне сприйняття».