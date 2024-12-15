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«Робити сьогодні те, що буде потрібно завтра». Президент KSE Тимофій Милованов – про стратегію побудови в Україні університету світового рівня. Інтервʼю

Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

5 хв читання

Тимофій Милованов /надано пресслужбою KSE

Тимофій Милованов Фото надано пресслужбою KSE

Тимофій Милованов будує у Києві економічний університет за лекалами найкращих світових освітніх організацій. Як у нього виходить?

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки (KSE), професор Пітсбурзького університету й колишній міністр економіки України – бачить своєю місією реформування системи освіти. «Маємо відмовитися від застарілих методів та підходів», – каже Милованов.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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