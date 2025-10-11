Якщо Україна не реформує шкільну і вищу освіту, нічого не буде, вважає екс-президент «Київстару» Петро Чернишов, який восени 2023-го став головою наглядової ради Національного авіаційного університету (зараз — Київський авіаційний інститут, КАІ). Що він, а також два його колеги по бізнес-ремеслу — співзасновник Soft Serve Тарас Кицмей та співзасновник холдингу HD‐group Борис Шестопалов, які взяли на себе відповідальність реформувати три університети на сході, заході і в центрі країни, — розраховують змінити? Довідувався редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін.

Ви, скоріш за все, добре їх знаєте, але все одно – знайомтесь. Співзасновник найбільшої української IT‐компанії SoftServe Тарас Кицмей очолює наглядову раду Львівської політехніки з листопада 2024‐го. Із 35 000 студентів, витратами майже 2 млрд грн і середнім балом зарахованих на бюджет 164,7 (тут і далі дані за 2024 рік) університет є одним із лідерів української вищої освіти.

Колишній СЕО Carlsberg Ukraine і «Київстару» Петро Чернишов став головою наглядової ради Київського авіаційного інституту (КАІ) в листопаді 2023‐го, коли той ще називався Національним авіаційним університетом. Бюджет – 0,9 млрд грн, студентів – 16 000, середній бал – 154,5.