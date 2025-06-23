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Не наша війна, але теж болюча. Ізраїльська атака на Іран коштує Україні $160 млн щомісяця, розрахував Forbes Ukraine. Як це впливає на економіку

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

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Ізраїль, Іран, США: вплив на Україну /Getty Images

Антиамериканські меседжі у Тегерані, Іран Фото Getty Images

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Згідно із оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine, через нову хвилю погіршення умов торгівлі Україна втрачатиме близько $200 млн на місяць, у тому числі близько $160 млн через викликане новою війною зростання вартості енергоносіїв.

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