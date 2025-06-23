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Згідно із оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine, через нову хвилю погіршення умов торгівлі Україна втрачатиме близько $200 млн на місяць, у тому числі близько $160 млн через викликане новою війною зростання вартості енергоносіїв.
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