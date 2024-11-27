Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Лідерство
Дата

Forbes Digital

«На роботу з людьми має йти 40% часу. А краще – більше». Менеджерські інсайти СЕО українського McDonaldʼs Юлії Бадрітдінової

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

5 хв читання

Юлія Бадрітдінова, СЕО українського McDonaldʼs /пресслужба McDonald’s

Юлія Бадрітдінова, СЕО українського McDonaldʼs. Фото пресслужба McDonald’s

У вересні 2022 року McDonald’s відновив роботу після семи місяців простою, тоді ж компанія зазнала організаційних змін. Що змінилось у процесах найбільшої за виторгом компанії у сфері громадського харчування? Інтервʼю із топменеджеркою українського McDonald’s Юлією Бадрітдіновою

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Дякуємо за підписку

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Після відновлення роботи в Україні наприкінці 2022 року McDonaldʼs відкрив 18 нових ресторанів, і тепер мережа налічує 106 працюючих закладів. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні