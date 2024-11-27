«На роботу з людьми має йти 40% часу. А краще – більше». Менеджерські інсайти СЕО українського McDonaldʼs Юлії Бадрітдінової

У вересні 2022 року McDonald’s відновив роботу після семи місяців простою, тоді ж компанія зазнала організаційних змін. Що змінилось у процесах найбільшої за виторгом компанії у сфері громадського харчування? Інтервʼю із топменеджеркою українського McDonald’s Юлією Бадрітдіновою

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Після відновлення роботи в Україні наприкінці 2022 року McDonaldʼs відкрив 18 нових ресторанів, і тепер мережа налічує 106 працюючих закладів.