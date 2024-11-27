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«На работу с людьми должно уходить 40% времени. А лучше – больше». Менеджерские инсайты СЕО украинского McDonald's Юлии Бадритдиновой

Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

5 хв читання

Юлія Бадрітдінова, СЕО українського McDonaldʼs /пресс-cлужба McDonald’s

Юлия Бадритдинова, СЕО украинского McDonald's. Фото пресс-cлужба McDonald’s

В сентябре 2022 года McDonald's возобновил работу после семи месяцев простоя, тогда же компания претерпела организационные изменения. Что изменилось в процессах крупнейшей по выручке компании в сфере общественного питания? Интервью с топ-менеджером украинского McDonald's Юлией Бадритдиновой.

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Данный материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или подробный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

После возобновления работы в Украине в конце 2022 года McDonaldʼs открыл 18 новых ресторанов, и теперь сеть насчитывает 106 работающих заведений.

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