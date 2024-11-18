«Подвоюємося в e-commerce, виходимо на міжнародні ринки». СЕО EVA Ольга Шевченко – про дефіцит кадрів, мотивацію команди й експансію. Інтервʼю

Мережа EVA, що належить дніпровським бізнесменам Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, – найбільша дрогері-мережа України. Які інструменти допомагають EVA випереджати конкурентів?
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
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Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.
Ольга Шевченко працює в EVA із самого заснування. З 2002-го до 2010-го була операційною директоркою, з 2010-го й донині є виконавчою директоркою. Своєю сильною якістю вважає вміння доходити до суті проблеми й отримувати результат від команди. Під її керівництвом працює 14 000 людей. У роботі з колективом вважає найголовнішим повагу до кожної людини, незалежно від її статусу.
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