«Подвоюємося в e-commerce, виходимо на міжнародні ринки». СЕО EVA Ольга Шевченко – про дефіцит кадрів, мотивацію команди й експансію. Інтервʼю

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Ольга Шевченко працює в EVA із самого заснування. З 2002-го до 2010-го була операційною директоркою, з 2010-го й донині є виконавчою директоркою. Своєю сильною якістю вважає вміння доходити до суті проблеми й отримувати результат від команди. Під її керівництвом працює 14 000 людей. У роботі з колективом вважає найголовнішим повагу до кожної людини, незалежно від її статусу.