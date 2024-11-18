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«Удваиваемся в e-commerce, выходим на международные рынки». СЕО EVA Ольга Шевченко – о дефиците кадров, мотивации команды и экспансии. Интервью

Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

6 хв читання

СЕО EVA Ольга Шевченко /пресс-служба EVA

СЕО EVA Ольга Шевченко Фото пресс-служба EVA

Сеть EVA, принадлежащая днепровским бизнесменам Руслану Шостаку и Валерию Киптыку, – самая большая дрогери-сеть Украины. Какие инструменты помогают EVA опережать конкурентов?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

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Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Ольга Шевченко работает в EVA с самого основания. С 2002-го по 2010-й была операционным директором, с 2010-го и по сей день – исполнительный директор. Своим сильным качеством считает умение доходить до сути проблемы и получать результат от команды. Под ее руководством работает 14 000 человек. В работе с коллективом считает самым главным уважение к каждому человеку, независимо от его статуса.

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