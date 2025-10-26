Вільям Мюррей, воєнний теоретик, пророчить світу розгортання шостої, цифрової ШІ революції, яка закине суспільство у темні часи. Ед Лютвак і Ейтан Шамір, військові стратеги, більш оптимістичні щодо майбутнього, особливо перспектив ізраїльської армії через «молоду кров» у її вищому керівництві. Що іще можна дізнатись із їхніх книг? Рецензія на «Темний шлях» та «Мистецтво військових інновацій» від редактора-засновника Forbes Ukraine Володимира Федоріна.