Вільям Мюррей, воєнний теоретик, пророчить світу розгортання шостої, цифрової ШІ революції, яка закине суспільство у темні часи. Ед Лютвак і Ейтан Шамір, військові стратеги, більш оптимістичні щодо майбутнього, особливо перспектив ізраїльської армії через «молоду кров» у її вищому керівництві. Що іще можна дізнатись із їхніх книг? Рецензія на «Темний шлях» та «Мистецтво військових інновацій» від редактора-засновника Forbes Ukraine Володимира Федоріна.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Шоста революція
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.