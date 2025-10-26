Підписка від 49 грн
Мюррей, Темний шлях, Ед Лютвак і Ейтан Шамір, Мистецтво військових інновацій /колаж Анастасія Савеленко
Прогрес і війна. Шоста соціально-військова революція і секрет успіху армії Ізраїлю. Рецензії на книги, що пояснюють структуру інноваційної війни

Володимир Федорін
Хто вийде з шостої революції переможцем? Вільямсон Мюррей був реалістом і критиком самозаспокоєності Заходу. Остання глава його книги називається «Темне майбутнє». Фото колаж Анастасія Савеленко

Вільям Мюррей, воєнний теоретик, пророчить світу розгортання шостої, цифрової ШІ революції, яка закине суспільство у темні часи. Ед Лютвак і Ейтан Шамір, військові стратеги, більш оптимістичні щодо майбутнього, особливо перспектив ізраїльської армії через «молоду кров» у її вищому керівництві. Що іще можна дізнатись із їхніх книг? Рецензія на «Темний шлях» та «Мистецтво військових інновацій» від редактора-засновника Forbes Ukraine Володимира Федоріна.

Шоста революція

Мюррей, Темний шлях

Вільямсон Мюррей, Темний шлях. Структура війни і піднесення Заходу

