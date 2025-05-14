Перші проєкти у липні. Україна підписала два фінальні договори з американською DFC у рамках угоди про надра. Як працюватиме фонд та хто ним управлятиме

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Україна та США остаточно визначилися з механізмом роботи спільного інвестиційного фонду, заснованого в рамках угоди про надра. Скільки країни мають інвестувати у майбутні проєкти? Як розподілятимуться прибутки? Хто управлятиме фондом? Які пріоритети для інвестиційних проєктів? Розбір двох угод з американською DFC.
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