В Україні може от-от сформуватися українська версія руху MAGA, впевнений президент Kyiv School of Economics Тимофій Милованов. «Я відчуваю що цей виклик є і нам потрібно до нього готуватись», — написав він у Facebook. Forbes попросив його розповісти, як злість та недовіра до влади створюють антисистемний рух по всьому світу й в Україні.

MAGA — боротьба з системою

Республіканська партія США — неоднорідна. Її умовно можна поділити на два крила. Одне — класичне або ж «рейганісти», які завжди були за сильну зовнішню політику США, посилення оборони країни та за економічний лібералізм. Друге — євангелісти, це — релігійні консерватори, які виступають за християнські погляди на існування держави.

Останні 20 років в Республіканській партії почало зароджуватися ще одне — дуже консервативне, ізоляціоністське, скептичне, радикальне крило, яке наразі сформувалося в рух MAGA. Їхня позиція — Америка понад усе.

Рух MAGA — це революція проти істеблішменту та системи. Дональд Трамп приходив до влади в США саме на цій хвилі невдоволення, він орієнтується на MAGA-виборців. І США не є винятком — антисистемні революції відбуваються по всьому світу. Володимир Зеленський також став президентом України на мандаті проти системи.

«Думати про представників руху MAGA треба про як про людей, які злі на те, що їх системно обманювали», — так пояснив мені під час однієї дискусії асистент конгресмена-республіканця. Злі на те, що еліти про них забули, стали зарозумілими й не звертають увагу на проблеми електорату. Вони скептичні до всього, що є більш-менш стандартними процесами в країні: до роботи влади, університетів, ЗМІ, книжок, музики, до лідерів думок.

Ці люди — основа влади Трампа. Їх меншість, але вони дуже організовані та цілеспрямовані у просуванні та досягненні своїх меседжів: як через розвинені канали в соцмережах, так і через фізичну присутність. Потрібно вийти на протестний рух чи підтримку — вони обов’язково долучаться, бо заряджені на ідеї. В той час, коли класичні республіканці скоріше за все не прийдуть. У результаті — представники MAGA мають непропорційно великий вплив на політику.

При цьому говорити, що більшість з представників MAGA — це неосвідчені та неуспішні люди, це самообман. Серед них є багато дуже успішних та освічених людей, які просто ненавидять стандартну політику Вашингтона, бюрократію, Deep State. Наприклад, серед донорів KSE є представники MAGA. Це люди, які можуть виписати чек на пів мільйона доларів на розвиток університету.

Якщо говорити з прагматичного погляду, представники MAGA у чомусь праві. США відділені від світу океанами, чому ж їх країна має витрачати сотні мільярдів доларів на розвʼязання політичних проблем країн на інших континентах, ще і які не можуть нічого їм пояснити.

Приклад з освітнього процесу: не ефективно просто казати людям, що «це важливо знати». Потрібно одразу наводити прикладне застосування цих знань й показувати, як людина може їх використовувати. Наприклад, MAGA хочуть чітко розуміти, яку вигоду принесе США чергове надання Україні умовних $10 млрд.

Їхня думка й правила гри стосовно міжнародної політики наступні — можна витрачати державні кошти та провадити політики, але всьому має бути чітке пояснення, а не абстрактна боротьба з режимом Путіна чи підтримка НАТО або Європи коштом США. Вони вимагають показати їм можливий прагматичний результат для США на сьогодні-завтра, а не через 20 років.

Представники MAGA дуже практично прагматичні люди не тому, що вони хочуть на всьому заробити, а тому, що вважають, що їх довго обманювали й обманюють загальними речами. Хтось називає це популізмом, але це популізм плюс злість і недовіра. Справедливо чи несправедливо вони так вважають — правда у кожного своя, це боротьба за думки, що буде в майбутньому.

Українська версія MAGA-руху

Скептики, як от рух MAGA в США, є скрізь, у тому числі й в Україні. Особливо це стало виразним після останніх авіаударів Росії. Частина людей злі навіть не щодо дій української влади, а в цілому на українські еліти. Вони поки в меншості, але і MAGA в США не в більшості.

Їхній наскрізний меседж — в країні корупція, ви нас не підготували. Де ППО, чому економіка не переведена на військові рейки, чому чоловіків не випускають з країни, чому гинуть люди, немає якісної освіти для дітей — їхній критичний список довгий. Ці люди усвідомлюють, що більшість проблем України наразі через агресію Росії, але в них питання й до внутрішньої політики в країні — чому не зробили, не вирішили.

Основний канал їхньої комунікації наразі — соцмережі. Хтось каже, що це більше діяльність армії ботів. Так, боти це посилюють. Але ж є реальні люди, які цим живуть, в це вірять. Для таких людей — всі поганці, все не так, має бути по-іншому, вони нікому не довіряють. Це мені нагадує поведінку представників MAGA в США.

Але ж насправді світ набагато складніший. Чому люди одночасно вимагають посилення армії й ротації, але при цьому, — щоб не було мобілізації, тому що це обмежує їхні права.

Ці наративи нагадують те, що я бачу в США: люди роздратовані і не хочуть слухати жодних пояснень. Їхній основний аргумент — ми 30 років будували демократію, а все одно чуємо, що десь крали гроші. Вони не хочуть вдаватися в деталі, їм важливо одне: скільки ще це триватиме? Йде війна, а ви не можете навести порядок у країні — як нам після цього довіряти?

Такі процеси відбуваються й в Європі, це загальний процес. Демократіям треба переосмислювати себе. У нас є виклик — існування України, це поки на першому місці. Якби цього виклику не було, вже завтра створилася б українська MAGA-партія. Під електорат знайшовся б й лідер, це нова версія популістів.

Кроки назустріч

Щоб подолати скептицизм, необхідне економічне зростання, реальна боротьба з корупцією та зміна правил гри з чіткою відповідальністю. Лідери мають почати вести діалог з цими людьми — це шлях до довіри. Наразі ж з ними не спілкуються.

Їхню агресію потрібно визнавати, а не принижувати, кажучи, що вони нерозумні чи неосвічені. Треба визнати, що вони мають підстави для занепокоєння, і почати розвʼязувати ці проблеми. Тільки тоді скептики будуть готові слухати лідерів і підтримувати їх.

Приклад Трампа: його електорат надзвичайно лояльний. Коли він сказав їм йти на Капітолій чи підтримати його на виборах — вони йшли разом з ним. І він не казав їм: «Ви не все розумієте». Він підлаштовувався під їхні потреби й вимоги, що й забезпечило його підтримку.

Лідерами українського «MAGA-руху» стануть ті, хто визнає і буде боротися з відчутною несправедливістю, незалежно від того, чи є вона обʼєктивною. Вони знайдуть довіру серед людей.

Серед основних учасників цього руху можуть бути й військові. Після повернення з війни вони ставитимуть питання: «Ми ризикували життям за країну. Де економіка? Чому не скорочуються витрати? Чим ви займалися, поки ми воювали?». Але таке антисистемне крило може сформувати й цивільне населення, і його можуть очолити проросійські ставленики.

Щоб цього уникнути, треба відкинути снобізм і почати говорити з такими людьми. Ми навчилися комунікувати з Заходом, але забули про внутрішні комунікації. Це має початися не лише з президента чи уряду, але й з наших власних спільнот. Треба говорити один з одним.