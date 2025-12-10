Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Лідерство
Дата

Forbes Digital

Вихід за кордони. Наталія Чернишова розвиває глобальний Mars, а Дмитро Расновський масштабує бізнес Glovo в Африці. Як вони побудували міжнародну карʼєру?

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

7 хв читання

Чернишова, Расновський, Mars, Glovo /надано пресслужбою Glovo, з особистого архіву Наталії Чернишової

У Glovo Дмитро Расновський навчився розуміти культурні відмінності та з ними працювати. Для Наталії Чернишової робота у Mars — це можливість керувати масштабними проєктами Фото надано пресслужбою Glovo, з особистого архіву Наталії Чернишової

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

10:10 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 10:10

Наталія Чернишова і Дмитро Расновський були дуже успішними СЕО в Україні, очолювали Маrs і Glovo відповідно. Тепер Наталія працює над трансформацією Mars на 180 ринках, а Дмитро керує доставкою по всьому африканському континенту. Чого вони навчилися, будуючи карʼєру за межами України? Інтервʼю

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Пряму мову скорочено та відредаговано для зрозумілості.

Чим зараз займаєтеся?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні