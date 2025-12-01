Фільм «Ти – космос» Павла Острікова вийшов у прокат 20 листопада 2025-го. За тиждень стрічка зібрала 72 000 глядачів і 12,9 млн грн бокс-офісу, але попри успішний старт кінотеатри скоротили кількість сеансів: своєї черги чекають інші премʼєри та голлівудські блокбастери. Який вихід із прокатної кризи?