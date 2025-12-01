Прослухати матеріал
Фільм «Ти – космос» Павла Острікова вийшов у прокат 20 листопада 2025-го. За тиждень стрічка зібрала 72 000 глядачів і 12,9 млн грн бокс-офісу, але попри успішний старт кінотеатри скоротили кількість сеансів: своєї черги чекають інші премʼєри та голлівудські блокбастери. Який вихід із прокатної кризи?
Режисеру Павлу Острікову та компанії ForeFilms знадобилося сім років і бюджет у €800 000, щоб створити науково-фантастичний фільм «Ти – космос». Стрічка вийшла 20 листопада 2025-го, зібравши за перший вікенд 8,7 млн грн каси, повідомила пресслужба.
Це один із найкращих стартів серед українських релізів цієї осені. Для порівняння, «Антарктида» Антона Птушкіна, яка вийшла 4 вересня, зібрала 7,2 млн грн у перший вікенд у двох найбільших мережах кінотеатрів – Multiplex і «Планета Кіно». На 24 жовтня її загальний бокс-офіс склав щонайменше 75 млн грн, підрахував Forbes Ukraine.
