Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:32 хвилин
Фильм «Ты – космос» Павла Острикова вышел в прокат 20 ноября 2025 года. За неделю лента собрала 72 000 зрителей и 12,9 млн грн бокс-офиса, но, несмотря на успешный старт, кинотеатры сократили количество сеансов: своей очереди ждут другие премьеры и голливудские блокбастеры. Какой выход из прокатного кризиса?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Режиссеру Павлу Острикову и компании ForeFilms понадобилось семь лет и бюджет в €800 000, чтобы создать научно-фантастический фильм «Ты – космос». Лента вышла 20 ноября 2025-го, собрав за первый уикенд 8,7 млн грн кассы, сообщила пресс-служба.
Это один из лучших стартов среди украинских релизов этой осенью. Для сравнения, вышедшая 4 сентября «Антарктида» Антона Птушкина собрала 7,2 млн грн в первый уик-энд в двух крупнейших сетях кинотеатров – Multiplex и «Планета Кино». На 24 октября ее общий бокс-офис составил не менее 75 млн грн, подсчитал Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.