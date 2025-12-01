Фильм «Ты – космос» Павла Острикова вышел в прокат 20 ноября 2025 года. За неделю лента собрала 72 000 зрителей и 12,9 млн грн бокс-офиса, но, несмотря на успешный старт, кинотеатры сократили количество сеансов: своей очереди ждут другие премьеры и голливудские блокбастеры. Какой выход из прокатного кризиса?

Режиссеру Павлу Острикову и компании ForeFilms понадобилось семь лет и бюджет в €800 000, чтобы создать научно-фантастический фильм «Ты – космос». Лента вышла 20 ноября 2025-го, собрав за первый уикенд 8,7 млн ​​грн кассы, сообщила пресс-служба.

Это один из лучших стартов среди украинских релизов этой осенью. Для сравнения, вышедшая 4 сентября «Антарктида» Антона Птушкина собрала 7,2 млн грн в первый уик-энд в двух крупнейших сетях кинотеатров – Multiplex и «Планета Кино». На 24 октября ее общий бокс-офис составил не менее 75 млн грн, подсчитал Forbes Ukraine.