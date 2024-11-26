Мелодрами для Мексики та США. Starlight Media втричі збільшила доходи від YouTube з початку 2023-го. Три кроки, які цьому сприяли

У 2024 році розважальний контент в YouTube приніс медіакомпанії Starlight Media понад 300 млн грн доходу . Загальні доходи диджитал-напряму становлять близько 500 млн грн. Успіху сприяли вихід на іспаномовний ринок та експерименти з новими жанрами. СЕО Starlight Production та Starlight Digital Віталій Гусєв розповідає, які кроки спрацювали, а які не виправдали очікувань.

За неповний 2024 рік канали Starlight Media в YouTube зібрали близько 4 млрд переглядів і принесли 300 млн грн доходу. Загальні доходи диджитал-напряму становлять близько пів мільярда гривень.

Такі показники – результат перебудови бізнес-моделі. З 2023 року компанія зміщує акцент із телебачення на відеоконтент і його монетизацію. Поштовхом до перебудови стали, зокрема, зменшення рекламного ринку та міграція аудиторії. Нова стратегія диджитал-напряму побудована на мультиплікації джерел доходів – видів контенту, платформ, територій і супутніх послуг.

В YouTube компанія почала експансію в кількох напрямах: управління контентом стороннього виробництва; адаптація контенту іншими мовами; створення та просування digital-only контенту; лабораторія диджитал-ініціатив.

Станом на листопад 2024-го Starlight Media розвиває понад 100 YouTube-каналів із майже 50 млн підписників. Дохід від платформи виріс більш ніж утричі за два роки.

Які кроки цьому сприяли?

З 2023 року Starlight Media зміщує акцент із телебачення на відеоконтент загалом і його монетизацію. Фото надано пресслужбою

Вихід на іспаномовний ринок

Starlight Media адаптує контент чотирма мовами: англійською, іспанською, португальською та польською. Попри те, що англомовний сегмент YouTube становить, за різними оцінками, від 52% до 66%, вихід на цей ринок не виправдав очікувань. На момент публікації повернули менше половини інвестицій.

Фінансово успішними стали проєкти на стику містичного та детективного жанрів. Вони демонструють позитивну динаміку як на англомовному ринку, так і в португаломовних країнах.

Найкраще спрацював іспаномовний контент. Менш ніж за рік ми повернули 105% інвестицій у цей сегмент. Перегляди частини іспаномовних каналів Starlight Media вже обчислюються десятками мільйонів. Найбільше нас дивляться у Мексиці та США, далі слідують Аргентина, Чилі та Перу. Найуспішніші формати – чотирисерійні мелодрами та детективно-містичні проєкти.

Starlight Media адаптує контент чотирма мовами: англійською, іспанською, португальською та польською. Фінансово успішними стали проєкти на стику містичного та детективного жанрів. Фото Сергій Хандусенко

Бачимо великий потенціал на польському ринку, там активно експериментуємо зі способами адаптації контенту. Моноканали, орієнтовані на жіночу аудиторію, у Польщі мають вищий RPM (дохід на тисячу показів), ніж на іспаномовному ринку.

Канали-партнери

Відколи стартувала нова стратегія, ми залучили понад 500 годин серіального контенту, виробленого сторонніми українськими продакшенами. Після того, як контент відпрацював на лінійних телеканалах, ми запускаємо його у повторну монетизацію на YouTube.

Статус багатоканальної мережі (MCN, Multi-Channel Network) дозволяє Starlight Media підʼєднувати до власного ядра в YouTube канали інших правовласників і розвивати їх, збільшуючи дохідність. Ми пропонуємо партнерам широкий спектр опцій – від аудиту та SEO-налаштування каналів до розробки форматів монетизації, створення контенту «під ключ» і адаптацій іншими мовами.

Показники успішності партнерів (розмір аудиторії, кількість та тривалість переглядів) в середньому покращуються на 50–150% після наших рекомендацій. В окремих випадках канали-партнери отримували до 1000% приросту.

Експерименти з digital-only контентом

Наша «дійна корова» – це монетизація ефірного контенту. Він уже вироблений, дає прогнозований прибуток, але його не можна розвивати у відповідь на запит глядача. Натомість digital-only контент дозволяє експериментувати в пошуках найефективніших форматів.

Спеціально для диджитал-майданчиків ми випускаємо три типи детективних серіалів-антологій. Вони відрізняються рівнем візуалізації: від формату слайд-шоу до детальних анімованих персонажів. Застосування штучного інтелекту допомагає скоротити вартість виробництва приблизно в сім разів.

Застосування штучного інтелекту допомагає скоротити вартість виробництва приблизно в сім разів, розповідає СЕО Starlight Production Віталій Гусєв. Фото Сергій Хандусенко

Такий контент дозволяє нам перевірити кілька гіпотез, зокрема, як працює жанр на різних територіях та наскільки відеохостинг готовий до взаємодії з AI-контентом. Маємо припущення, що алгоритми YouTube поки запрограмовані не сприяти просуванню контенту, створеного за допомогою ШІ.

Крім детективів, плануємо розробляти ігрові вебсеріали з короткими епізодами – тренд прийшов із Південної Кореї та має великий потенціал монетизації. Розробляємо напрям так званого «карма-контенту», що задовольняє запит глядача на справедливість. Думаємо про освітній дитячий контент.

На українському ринку digital-only контент розглядаємо як інструмент для спонсорських проявів.