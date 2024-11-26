Мелодрамы для Мексики и США. Starlight Media в три раза увеличила доходы от YouTube с начала 2023 года. Три шага, которые этому способствовали

В 2024 году развлекательный контент в YouTube принес медиакомпании Starlight Media более 300 млн грн дохода . Общие доходы диджитал-направления составляют около 500 млн грн. Успеху способствовали выход на испаноязычный рынок и эксперименты с новыми жанрами. СЕО Starlight Production и Starlight Digital Виталий Гусев рассказывает, какие шаги сработали, а какие не оправдали ожиданий.

За неполный 2024 год каналы Starlight Media в YouTube собрали около 4 млрд просмотров и принесли 300 млн грн дохода. Общие доходы диджитал-направления составляют около полумиллиарда гривен.

Такие показатели – результат перестройки бизнес-модели. С 2023 года компания смещает акцент с телевидения на видеоконтент и его монетизацию. Толчком к перестройке стали, в частности, уменьшение рекламного рынка и миграция аудитории. Новая стратегия диджитал-направления построена на мультипликации источников доходов – видов контента, платформ, территорий и сопутствующих услуг.

В YouTube компания начала экспансию в нескольких направлениях: управление контентом постороннего производства; адаптация контента на другие языки; создание и продвижение digital-only контента; лаборатория диджитал-инициатив.

По состоянию на ноябрь 2024 года Starlight Media развивает более 100 YouTube-каналов с почти 50 млн подписчиков. Доход от платформы вырос более чем в три раза за два года.

Какие шаги этому способствовали?

С 2023 года Starlight Media смещает акцент с телевидения на видеоконтент в целом и его монетизацию. Фото предоставлено пресс-службой

Выход на испаноязычный рынок

Starlight Media адаптирует контент на четырех языках: английском, испанском, португальском и польском Несмотря на то, что англоязычный сегмент YouTube составляет, по разным оценкам, от 52% до 66%, выход на этот рынок не оправдал ожиданий. На момент публикации вернули менее половины инвестиций.

Финансово успешными стали проекты на стыке мистического и детективного жанров. Они демонстрируют положительную динамику как на англоязычном рынке, так и в португалоязычных странах.

Лучше всего сработал испаноязычный контент. Менее чем через год мы вернули 105% инвестиций в этот сегмент. Просмотры части испаноязычных каналов Starlight Media уже исчисляются десятками миллионов. Больше нас смотрят в Мексике и США, далее следуют Аргентина, Чили и Перу. Самые успешные форматы – четырехсерийные мелодрамы и детективно-мистические проекты.

Starlight Media адаптирует контент на четырех языках: английском, испанском, португальском и польском. Финансово успешными стали проекты на стыке мистического и детективного жанров. Фото Сергей Хандусенко

Видим огромный потенциал на польском рынке, там активно экспериментируем со способами адаптации контента. Моноканалы, ориентированные на женскую аудиторию, имеют более высокий RPM (доход на тысячу показов), чем на испаноязычном рынке.

Каналы-партнеры

С тех пор как стартовала новая стратегия, мы привлекли более 500 часов сериального контента, произведенного посторонними украинскими продакшенами. После того как контент отработал на линейных телеканалах, мы запускаем его в повторную монетизацию на YouTube.

Статус многоканальной сети (MCN, Multi-Channel Network) позволяет Starlight Media подсоединять к собственному ядру в YouTube каналы других правообладателей и развивать их, увеличивая доходность. Мы предлагаем партнерам широкий спектр опций – от аудита и SEO-настройки каналов до разработки форматов монетизации, создания контента под ключ и адаптаций на других языках.

Показатели успеваемости партнеров (размер аудитории, количество и продолжительность просмотров) в среднем улучшаются на 50–150% после наших рекомендаций. В редких случаях каналы-партнеры получали до 1000% прироста.

Эксперименты с digital-only контентом

Наша «дойная корова» – это монетизация эфирного контента. Он уже выработан, дает прогнозируемую прибыль, но его нельзя развивать в ответ на запрос зрителя. Digital-only контент позволяет экспериментировать в поисках самых эффективных форматов.

Специально для диджитал-площадок мы выпускаем три типа детективных сериалов-антологий. Они отличаются уровнем визуализации: от формата слайд-шоу до подробных анимированных персонажей. Применение искусственного интеллекта помогает сократить стоимость производства примерно в семь раз.

Использование искусственного интеллекта помогает сократить стоимость производства примерно в семь раз, рассказывает СЕО Starlight Production Виталий Гусев. Фото Сергей Хандусенко

Такой контент позволяет проверить несколько гипотез, в частности, как работает жанр на разных территориях и насколько видеохостинг готов к взаимодействию с AI-контентом. Предполагается, что алгоритмы YouTube пока запрограммированы не способствовать продвижению контента, созданного с помощью ИИ.

Кроме детективов, планируем разрабатывать игровые веб-сериалы с короткими эпизодами – тренд пришел из Южной Кореи и обладает большим потенциалом монетизации. Разрабатываем направление так называемого «карма-контента», удовлетворяющего запрос зрителя на справедливость. Думаем об образовательном детском контенте.

На украинском рынке digital-only контент рассматривается как инструмент для спонсорских проявлений.