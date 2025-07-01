Два роки тому Ірина Горова повністю перебудувала Mozgi Entertainment – один із найбільших продюсерських центрів України, яким вона керувала разом із Олексієм Потапенком. Зараз перед Горовою та її лейблом pomitni – не менш амбітні задачі. Пʼятирічний план Горової – стати першим лейблом країни. Як вона це робитиме?
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Продюсерська карʼєра Ірини Горової, 47, стартувала в 2009 році з просування гурту «Потап і Настя». 14 років потому побачила: класичний формат продюсерського центру більше не працює. У 2023-му Горова провела ребрендинг – лейбл Mozgi Entertainment перетворився на pomitni – та змінила інвестиційну модель на «сервіс для артистів».
Зараз pomitni співпродюсують лише співачку Надю Дорофєєву. Проєкт Dorofeeva – основний і найприбутковіший у лейблі. У 2024-му артистка зробила солдаут у столичному Палаці спорту, що вміщує до 10 000 гостей. Тільки на Spotify Дорофєєва має пів мільйона слухачів щомісяця.
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