Два года назад Ирина Горовая полностью перестроила Mozgi Entertainment – один из самых больших продюсерских центров Украины, которым она руководила вместе с Алексеем Потапенко. Сейчас перед Горовой и ее лейблом pomitni – не менее амбициозные задачи.
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Продюсерская карьера Ирины Горовой, 47, стартовала в 2009 году с продвижения группы «Потап и Настя». 14 лет спустя увидела: классический формат продюсерского центра больше не работает. В 2023 году Горовая провела ребрендинг – лейбл Mozgi Entertainment превратился в pomitni – и сменила инвестиционную модель на «сервис для артистов».
Сейчас pomitni сопродюсируют только проект Dorofeeva – основной и самый прибыльный в лейбле. Его сопродюсеры – Ирина Горовая и Надя Дорофеева. В 2024-м артистка совершила солдаут в столичном Дворце спорта, который вмещает до 10 000 гостей. Только на Spotify Дорофеева имеет полмиллиона слушателей ежемесячно.
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