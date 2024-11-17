Навчіть свою команду помилятись. Світу потрібні ті, хто вчиться, а не ті, хто знає. Інтервʼю з професоркою Гарварду Емі Едмондсон

Коли востаннє ви публічно, на зустрічах співробітників казали: «Я помилився», запитав у зали на Саміті СЕО гендиректор аптечної мережі АНЦ Микола Щербина? Без щирого визнання власних помилок лідеру ніколи не побудувати культуру інновацій в компанії. створити таку культуру не на словах, а на ділі, потребує величезних зусиль, переконана професорка Гарвардської бізнес-школи Емі Едмондсон. Але вони того варті. Авторка книги 2023 року за версією Financial Times – про те, як навчити свої команди робити правильні помилки

Книгу «Правильний вид неправильного: наука хороших невдач» ще не переклали українською – отже, більшість підприємців, скоріше за все, ще не читали її. Як би ви сформулювали для них основну ідею книги?

Головна ідея книги – не всі помилки однакові. Два типи помилок – базові та комплексні – можна попередити, і ми маємо наполегливо працювати, щоб зробити це. А ось третій тип помилок попередити неможливо. Я називаю їх «розумними» помилками – це небажані результати прорахованого ризику. Прорахований ризик завжди відбувається на новій території, де немає інструкцій та описаних правил.

Цей ризик не має бути більшим за необхідний. Задача розумної помилки – отримати нове знання. Отже, варто бути вдумливим щодо розміру помилки, до якого ви готові.

Ще одна велика ідея книги – потрібно привчити себе ризикувати. Казати собі: «Так, це може закінчитись не так, як я сподіваюсь. Але у мене є причини вважати, що все спрацює, і я готовий спробувати, бо урок, який я отримаю – хороший він чи поганий – допоможе мені наблизитись до наступного тесту».

Водночас це не дозвіл бути недбалим. Якщо ти помиляєшся на відомій собі території – це погано. Ти міг цього уникнути.

Підприємець Лев Жиденко у своїй компанії «Аврора» використовує помилки як паливо для інновацій . Він каже, що у суспільстві надто вкорінена ідея про те, що помилки – це щось, за що карають.

Так.

Як подолати таку сильну ненависть?