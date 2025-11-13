Дебютний роман акторки Різ Візерспун Gone Before Goodbye став бестселером The New York Times. На це і сподівалася команда видавництва Vivat, коли купувала права на переклад книги. Але є нюанс: Візерспун перенесла події книги в Росію. Що буде з українським виданням та які висновки зробили у Vivat? Розповідає СЕО видавництва Юлія Орлова.

Щоб утримувати лідерство на книжковому ринку, потрібно, зокрема, швидко ухвалювати рішення. Адже можна бути експертами у виборі книжок, але всі найкращі рукописи купить хтось інший.

Видавництва в усьому світі часто купують права на світові бестселери ще тоді, коли існує лише ідея і кілька речень опису, а реліз запланований через два-три роки. Це ризикований підхід, але саме так працює індустрія.

Чи часто між «обіцяною історією» й тим, що з’явиться у фінальному рукописі за два-три роки, – прірва? Ні, не часто, але трапляється і таке.

Кейс із книгою Різ Візерспун. Яка доля видання?

Дебютний роман Різ Візерспун Gone Before Goodbye написаний у співавторстві з Гарланом Кобеном. Акторка, чий книжковий клуб впливає на списки продажів у США, презентує першу книжку в жанрі детективу разом із визнаним письменником – зірковий реліз, сильний маркетинг, очікуваний глобальний інтерес.

Різ Візерспун у 2022 році висловлювала підтримку Україні і закликала збирати гроші для українських біженців. Також авторка відмовилася продавати права в Росію. Проте це ніколи не змінить того, що події її книжки відбуваються на російській Рублівці, а купа персонажів – росіяни.

Про що книга Візерспун Головна героїня книги Gone Before Goodbye – хірургиня Меґґі Маккейб, яка через низку невдач опиняється без ліцензії та у фінансовій скруті. Успішний колега пропонує Маккейб погасити борги її родини в обмін на те, що хірургиня проведе операцію для клієнта в Росії. Той готовий заплатити мільйони за мамопластику для коханки. Маккейб вирушає на Рубльовку.

Росіяни описані в книжці як екзотичні і негативні герої, але чи виправдовує це авторів книжки? Відповідь однозначна. Для українського видавництва, яке працює в розпал війни з Росією, такі речі ріжуть не лише око, а й душу.

Ми не знали деталі сюжету заздалегідь. У жовтні 2024-го ми домовилися про те, що купуємо права на переклад цієї книжки. Це було за рік до фактичного виходу. Фінальний файл для перекладу тримали в секреті до кінця липня, тож книжка ще не встигла піти у переклад.

Саме тому ми не анонсували видання в той час, коли воно зʼявилося в жовтні на полицях бестселерів у багатьох країнах. Зазвичай ми робимо анонс на фінальному етапі підготовки до друку.

Vivat у будь-якому разі не видавав би книжку, основні події якої розгортаються в Росії. Тому українською цього видання не буде. Ми втратили кошти, але це найменше у подібній ситуації.

Набагато більша проблема полягає у тому, що серед англомовних відгуків на Goodreads не було жодної згадки про росіян. Набагато гірше те, що іноземні зіркові автори надають стільки «ефірного» часу російській культурі і російським олігархам у сучасній масовій літературі – і це не дивує нікого з іноземців.

І звісно, великою проблемою залишається те, що книжка Gone Before Goodbye очолила список бестселерів The New York Times після виходу, а права на це видання продані у більше ніж десять країн.

Швидше за все, книжка матиме екранізацію. І навряд інші видавці відмовляться від роману. Наприклад, у Польщі, яка знає справжнє обличчя Росії, книжка вже очолює топи продажів.

Роман Різ Візерспун Gone Before Goodbye написаний у співавторстві з Гарланом Кобеном. Фото Getty Images

Ризик – пан або пропав?

Ризики – частина роботи видавця. Ми не вперше стикаємося із ситуацією, коли фінальний текст потребує переосмислення. У виданому нами романі Алі Гейзелвуд «Шах і мат» у фінальному рукописі були згадки про радянських шахістів і географічні відсилки до Москви. Ми звʼязалися з авторкою та правовласниками і, отримавши згоду, адаптували текст так, аби максимально усунути згадки про Росію або змінити контекст. Ці зміни не вплинули на сюжет, але суттєво зменшили неприйнятний бекграунд.

У випадку із книжкою Різ Візерспун ми також звернулися до літературних агентів, щоб отримати від них пояснення. Це листування залишиться приватним, але ми продовжимо діалог з агентами, щоб донести їм нашу позицію.

У кожній кризі першим має бути не пост у соцмережі, а уважне й професійне вивчення ситуації. Ми категорично не підтримуємо естетизацію Росії чи представлення її в масовій культурі. Особливо в той час, коли вона знищує українські міста та культуру, руйнує і відбирає наші життя. Це принципова позиція видавництва Vivat: нам важливо, щоб і у масовій художній прозі не зникало відчуття відповідальності перед реальністю.

Я часто повторюю, що ми купуємо права на книжки, які будуть написані у 2026–2027 роках. Мотивацію вже пояснювала – якщо ти лідер ринку, то маєш діяти швидко. Ми не вперше ризикуємо подібним чином, і часто наш ризик виправданий і винагороджений.

Права на видання «Перша брехня виграє» Ешлі Елстон ми купили за рік до виходу оригіналу – книжка стала світовим бестселером. Із «Alchemised» SenLinYu діяли так само швидко: угоду підписали в квітні 2024, а фінальний файл для перекладу отримали лише кілька місяців тому – рішення «йти першими» знову спрацювало.

Я можу довго перераховувати успішні кейси, але вони менше цікавлять аудиторію й медіа і сприймаються як даність.

Ми не зобов’язані подобатися всім. Ми зобов’язані дивитися в очі тим, для кого видаємо книжки, і щодня відповідати на просте запитання: «Чи чесні ми з ними?». У цій історії відповідь – так. Так буде й надалі.