Дебютный роман актрисы Риз Уизерспун Gone Before Goodbye стал бестселлером The New York Times. На это и надеялась команда издательства Vivat, когда покупала права на перевод книги. Но есть нюанс: Уизерспун перенесла события книги в Россию. Что будет с украинским изданием и какие выводы сделали в Vivat? Рассказывает СЕО издательства Юлия Орлова.

Чтобы удерживать лидерство на книжном рынке, нужно, в частности, быстро принимать решения. Ведь можно быть экспертами в выборе книг, но все лучшие рукописи купит кто-нибудь другой.

Издательства по всему миру часто покупают права на мировые бестселлеры еще тогда, когда есть лишь идея и несколько предложений описания, а релиз запланирован через два-три года. Это рискованный подход, но именно так работает индустрия.

Часто ли между «обещанной историей» и тем, что появится в финальной рукописи через два-три года, – пропасть? Нет, не часто, но случается и такое.

Кейс с книгой Риз Уизерспун. Какова судьба издания?

Дебютный роман Риз Уизерспун Gone Before Goodbye написан в соавторстве с Гарланом Кобеном. Актриса, чей книжный клуб влияет на списки продаж в США, представит первую книгу в жанре детектива вместе с признанным писателем – звездный релиз, сильный маркетинг, ожидаемый глобальный интерес.

Риз Уизерспун в 2022 году выражала поддержку Украине и призывала собирать деньги для украинских беженцев. Также автор отказалась продавать права в Россию. Однако это никогда не изменит того, что события ее книги происходят на российской Рублевке, а много персонажей – россияне.

О чем книга Уизерспун Главная героиня книги Gone Before Goodbye – хирург Мэгги Маккейб, которая из-за ряда неудач оказывается без лицензии и в финансовом затруднении. Успешный коллега предлагает Маккейб погасить долги ее семьи в обмен на то, что хирург проведет операцию для клиента в России. Тот готов заплатить миллионы за маммопластику для любовницы. Маккейб отправляется на Рублевку. Читать больше Свернуть

Россияне описаны в книге как экзотические и отрицательные герои, но оправдывает ли это авторов книги? Ответ однозначен. Для украинского издательства, работающего в разгар войны с Россией, такие вещи режут не только глаз, но и душу.

Мы не знали деталей сюжета заранее. В октябре 2024 года мы договорились о том, что покупаем права на перевод этой книги. Это было за год до фактического выхода. Финальный файл для перевода держали в секрете до конца июля, поэтому книга еще не успела уйти в перевод.

Именно поэтому мы не анонсировали издание в то время, когда оно появилось в октябре на полках бестселлеров во многих странах. Обычно мы делаем анонс на финальном этапе подготовки к печати.

Vivat в любом случае не издавал бы книгу, основные события которой разворачиваются в России. Поэтому на украинском языке этого издания не будет. Мы потеряли средства, но это наименьшее в подобной ситуации.

Гораздо большая проблема заключается в том, что среди англоязычных отзывов на Goodreads не было ни одного упоминания о россиянах. Гораздо хуже, что иностранные звездные авторы уделяют столько «эфирного» времени русской культуре и российским олигархам в современной массовой литературе – и это не удивляет никого из иностранцев.

И, конечно, большой проблемой остается то, что книга Gone Before Goodbye возглавила список бестселлеров The New York Times после выхода, а права на это издание проданы более чем в десять стран.

Скорее всего, у книги будет экранизация. И вряд ли другие издатели откажутся от романа. Например, в Польше, знающей настоящее лицо России, книга уже возглавляет топы продаж.

Роман Риз Уизерспун Gone Before Goodbye написан в соавторстве с Гарланом Кобеном. Фото Getty Images

Риск – пан или пропал?

Риски – часть работы издателя. Мы не впервые сталкиваемся с ситуацией, когда финальный текст нуждается в переосмыслении. В изданном нами романе Али Гейзелвуд «Шах и мат» в финальной рукописи были упоминания о советских шахматистах и ​​географических отсылках к Москве. Мы связались с автором и правообладателями и, получив согласие, адаптировали текст так, чтобы максимально устранить упоминания о России или изменить контекст. Эти изменения не повлияли на сюжет, но существенно снизили неприемлемый бэкграунд.

В случае с книгой Риз Уизерспун мы также обратились к литературным агентам, чтобы получить от них объяснения. Эта переписка останется конфиденциальной, но мы продолжим диалог с агентами, чтобы донести им нашу позицию.

В каждом кризисе первым должен быть не пост в соцсети, а внимательное и профессиональное изучение ситуации. Мы категорически не поддерживаем эстетизацию России или ее представление в массовой культуре. Особенно в то время, когда она уничтожает украинские города и культуру, разрушает и отнимает нашу жизнь. Это принципиальная позиция издательства Vivat: нам важно, чтобы и в массовой прозе не исчезало чувство ответственности перед реальностью.

Я часто повторяю, что мы покупаем права на книги, написанные в 2026–2027 годах. Мотивацию уже объясняла – если ты лидер рынка, то должен действовать быстро. Мы не в первый раз рискуем подобным образом, и часто наш риск оправдан и вознагражден.

Права на издание «Первая ложь выигрывает» Эшли Элстон мы купили за год до выхода оригинала – книга стала мировым бестселлером. С «Alchemised» SenLinYu действовали так же быстро: соглашение подписали в апреле 2024 года, а финальный файл для перевода получили всего несколько месяцев назад – решение «идти первыми» снова сработало.

Я могу долго перечислять успешные кейсы, но они меньше интересуют аудиторию и медиа и воспринимаются как данность.

Мы не обязаны нравиться всем. Мы обязаны смотреть в глаза тем, для кого издаем книги, и ежедневно отвечать на простой вопрос: «Честны ли мы с ними?». В этой истории ответ – да. Так будет и дальше.