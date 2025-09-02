Ціни на книги постійно зростають, водночас перекладні книги трапляються не з найкращим перекладом та редактурою. Як видавництва розраховують ціну книги і які етапи її створення найдорожчі? Розповідає СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова

Як формується ціна на книжку і чому зростають ціни? Це запитання команда видавництва чує регулярно від читачів, авторів та партнерів.

З чого ж складається вартість книги та який шлях вона проходить, перш ніж опинитися на полиці книгарні?

Права та роялті

Ціна будь-якої перекладної книжки починається з купівлі прав. До повномасштабного вторгнення видавництва могли придбати права на переклад бестселера за $800–1000. Сьогодні середня вартість ліцензії – $2500. Якщо йдеться про відому книгу або хіт, сума зростає до $5000, $7000, $10 000 і навіть $20 000. Це вже не виняток, а ринкова норма.

Якщо одне видавництво погоджується на високу ціну, правовласники очікують того самого від інших і піднімають ставки. Оскільки угоди відбуваються у доларах або євро, зростання курсу підвищує вартість для українського ринку. Ще до друку витрачаються десятки тисяч гривень.

На накладі в 3000 примірників вартість ліцензії становить 20–25% від собівартості книжки. Якщо наклад менший, частка прав в одній книжці зростає, тобто кожна додаткова тисяча примірників насправді знижує собівартість. Тут ми з читачами в одному човні: чим більше ми зможемо продати книжок, тим дешевша буде кожна книжка.

Ліцензія – лише початок. Додається роялті – відсоток, який отримує автор. Він залежить від умов контракту, але в середньому це 5–7% від ціни продажу книги.

Отже, лише на права і роялті припадає близько третини собівартості книжки. Ще до того, як вона буде перекладена, відредагована чи надрукована.

Переклади: дорого, довго, проблемно

Ще 15–20% від собівартості книжки – переклад, і це, напевно, одна з найпроблемніших ділянок сучасного книговидання.

По-перше, дефіцит перекладачів. Особливо – на складний нонфікшн. Досвідчені фахівці все частіше відмовляються від «товстих» книжок або специфічних текстів через складність, обсяг роботи, тиск термінів. Менш досвідчені спеціалісти не завжди готові до складності матеріалу.

Ми у Vivat нещодавно провели відкритий набір перекладачів – на open call відгукнулося близько 500 осіб. Лише 1–2% пройдуть відбір, тобто матимуть досвід і виконають тестове завдання.

По-друге, переклад потребує багато часу: середня книжка перекладається до шести місяців, а великі – понад рік. Перекладач не може брати інші проєкти й часто втомлюється, тому обирає менші тексти. У випадку серій із трьох-пʼяти томів бажано, щоб усі книжки перекладав один фахівець, але в багатьох перекладачів графік заповнений до 2026 року.

Редактура, коректура, верстка: робота, яку не видно

Після перекладу над книжкою працює редакційна команда. Її робота – близько 7–12% від собівартості книжки на наклад у 3000 примірників.

До редакційних витрат входять:

літературне й наукове (за потреби) редагування;

коректура;

верстка і дизайн;

додрукарська підготовка;

контроль і координація друку.

Фахівці перевіряють текст на відповідність оригіналу, працюють із термінологією, оформлюють фінальний вигляд макета. Робота триває паралельно з автором і перекладачем й часто потребує багатьох узгоджень і доопрацювань.

Друк: найбільша стаття витрат і поле для експериментів

Після підготовки макета книжка йде у друк. Це найбільша стаття витрат – близько 40% собівартості при накладі в 3000 примірників. Майже всі поліграфічні матеріали, зокрема папір, імпортуються, тож їхня вартість зростає разом із курсом валюти.

Сучасні читачі дедалі частіше обирають книжки не лише за змістом, а й за естетичним і тактильним досвідом. Зростає попит на видання з дизайнерськими зрізами сторінок, тисненням (конгревом), суперобкладинками, преміальними матеріалами, покриттям обкладинок спеціальними видами лаку тощо.

Ми тестували реакцію аудиторії – у більшості випадків саме оформлення ставало вирішальним чинником купівлі, навіть попри вищу вартість.

Роздрібна ціна і заробіток: що залишається видавництву

В ціну мають бути закладені всі супутні витрати: маркетинг, оренда, логістика, PR-витрати. Зараз складові виробництва книги зростають швидше, ніж читачі встигають звикнути до нових цін. Тому ми інколи вимушені знижувати роздрібні ціни за рахунок свого прибутку також. У середньому видавництву залишаться 13–15% від кінцевої ціни.

Видавці розраховують роздрібну ціну за власними формулами, враховуючи знижки для B2B-клієнтів, податки та інші витрати. Але ризики залишаються високими: від купівлі прав до надходження коштів із продажів може пройти до двох років, і за цей час інфляція здатна з’їсти прибуток.

Часто бестселери не стають популярними, а залишки заморожують ресурси. У таких випадках книжки продають зі знижками, навіть нижче собівартості, щоб повернути хоч частину обігових коштів.

До речі, у книжковій галузі майже неможливо отримати кредит – банки не приймають книжкові наклади як заставу. Єдиним джерелом обігових коштів залишаються продажі.

Коли бачите ціну на книжку, згадайте: це не лише папір, текст і обкладинка. Це багато місяців складної роботи не тільки автора, а й десятків людей у видавництві.