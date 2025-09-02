Ціни на книги постійно зростають, водночас перекладні книги трапляються не з найкращим перекладом та редактурою. Як видавництва розраховують ціну книги і які етапи її створення найдорожчі? Розповідає СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Як формується ціна на книжку і чому зростають ціни? Це запитання команда видавництва чує регулярно від читачів, авторів та партнерів.
З чого ж складається вартість книги та який шлях вона проходить, перш ніж опинитися на полиці книгарні?
Права та роялті
Ціна будь-якої перекладної книжки починається з купівлі прав. До повномасштабного вторгнення видавництва могли придбати права на переклад бестселера за $800–1000. Сьогодні середня вартість ліцензії – $2500. Якщо йдеться про відому книгу або хіт, сума зростає до $5000, $7000, $10 000 і навіть $20 000. Це вже не виняток, а ринкова норма.
Якщо одне видавництво погоджується на високу ціну, правовласники очікують того самого від інших і піднімають ставки. Оскільки угоди відбуваються у доларах або євро, зростання курсу підвищує вартість для українського ринку. Ще до друку витрачаються десятки тисяч гривень.
На накладі в 3000 примірників вартість ліцензії становить 20–25% від собівартості книжки. Якщо наклад менший, частка прав в одній книжці зростає, тобто кожна додаткова тисяча примірників насправді знижує собівартість. Тут ми з читачами в одному човні: чим більше ми зможемо продати книжок, тим дешевша буде кожна книжка.
Ліцензія – лише початок. Додається роялті – відсоток, який отримує автор. Він залежить від умов контракту, але в середньому це 5–7% від ціни продажу книги.
Отже, лише на права і роялті припадає близько третини собівартості книжки. Ще до того, як вона буде перекладена, відредагована чи надрукована.
Переклади: дорого, довго, проблемно
Ще 15–20% від собівартості книжки – переклад, і це, напевно, одна з найпроблемніших ділянок сучасного книговидання.
По-перше, дефіцит перекладачів. Особливо – на складний нонфікшн. Досвідчені фахівці все частіше відмовляються від «товстих» книжок або специфічних текстів через складність, обсяг роботи, тиск термінів. Менш досвідчені спеціалісти не завжди готові до складності матеріалу.
Ми у Vivat нещодавно провели відкритий набір перекладачів – на open call відгукнулося близько 500 осіб. Лише 1–2% пройдуть відбір, тобто матимуть досвід і виконають тестове завдання.
По-друге, переклад потребує багато часу: середня книжка перекладається до шести місяців, а великі – понад рік. Перекладач не може брати інші проєкти й часто втомлюється, тому обирає менші тексти. У випадку серій із трьох-пʼяти томів бажано, щоб усі книжки перекладав один фахівець, але в багатьох перекладачів графік заповнений до 2026 року.
Редактура, коректура, верстка: робота, яку не видно
Після перекладу над книжкою працює редакційна команда. Її робота – близько 7–12% від собівартості книжки на наклад у 3000 примірників.
До редакційних витрат входять:
- літературне й наукове (за потреби) редагування;
- коректура;
- верстка і дизайн;
- додрукарська підготовка;
- контроль і координація друку.
Фахівці перевіряють текст на відповідність оригіналу, працюють із термінологією, оформлюють фінальний вигляд макета. Робота триває паралельно з автором і перекладачем й часто потребує багатьох узгоджень і доопрацювань.
Друк: найбільша стаття витрат і поле для експериментів
Після підготовки макета книжка йде у друк. Це найбільша стаття витрат – близько 40% собівартості при накладі в 3000 примірників. Майже всі поліграфічні матеріали, зокрема папір, імпортуються, тож їхня вартість зростає разом із курсом валюти.
Сучасні читачі дедалі частіше обирають книжки не лише за змістом, а й за естетичним і тактильним досвідом. Зростає попит на видання з дизайнерськими зрізами сторінок, тисненням (конгревом), суперобкладинками, преміальними матеріалами, покриттям обкладинок спеціальними видами лаку тощо.
Ми тестували реакцію аудиторії – у більшості випадків саме оформлення ставало вирішальним чинником купівлі, навіть попри вищу вартість.
Роздрібна ціна і заробіток: що залишається видавництву
В ціну мають бути закладені всі супутні витрати: маркетинг, оренда, логістика, PR-витрати. Зараз складові виробництва книги зростають швидше, ніж читачі встигають звикнути до нових цін. Тому ми інколи вимушені знижувати роздрібні ціни за рахунок свого прибутку також. У середньому видавництву залишаться 13–15% від кінцевої ціни.
Видавці розраховують роздрібну ціну за власними формулами, враховуючи знижки для B2B-клієнтів, податки та інші витрати. Але ризики залишаються високими: від купівлі прав до надходження коштів із продажів може пройти до двох років, і за цей час інфляція здатна з’їсти прибуток.
Часто бестселери не стають популярними, а залишки заморожують ресурси. У таких випадках книжки продають зі знижками, навіть нижче собівартості, щоб повернути хоч частину обігових коштів.
До речі, у книжковій галузі майже неможливо отримати кредит – банки не приймають книжкові наклади як заставу. Єдиним джерелом обігових коштів залишаються продажі.
Коли бачите ціну на книжку, згадайте: це не лише папір, текст і обкладинка. Це багато місяців складної роботи не тільки автора, а й десятків людей у видавництві.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.