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Фільми з найбільшими касовими зборами в Україні у 2024 році /колаж Анастасія Решетнік
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Forbes Digital

У топі – франшизи. 10 найкасовіших фільмів 2024-го заробили в Україні понад 840 млн грн. Хто зібрав найбільше (українські стрічки теж є)

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

2 хв читання

Десятку фільмів 2024-го з найбільшими бокс-офісами в Україні очолив мультфільм «Думками навиворіт 2» із касою в 132,6 млн грн. Фото колаж Анастасія Решетнік

Десять фільмів із найбільшими касовими зборами в 2024 році принесли українським кінотеатрам менше, ніж торік. Лідерство в прокаті здобули продовження культових блокбастерів. Які стрічки заробили найбільше?

Мультфільм «Думками навиворіт 2» очолив десятку найкасовіших стрічок 2024 року в Україні, заробивши 132,6 млн грн. Це не єдина франшиза в топі найпопулярніших. Сім із 10 провідних позицій зайняли продовження відомих блокбастерів. У рейтингу 2023-го таких було три: «Аватар: Шлях води», «Вартові Галактики 3» і «Форсаж Х»

«Тренд не змінився, – каже СЕО «Планети Кіно» Наталія Байдан. – Блокбастери і знайомі глядачам франшизи працюють». 

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