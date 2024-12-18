У топі – франшизи. 10 найкасовіших фільмів 2024-го заробили в Україні понад 840 млн грн. Хто зібрав найбільше (українські стрічки теж є)

Десять фільмів із найбільшими касовими зборами в 2024 році принесли українським кінотеатрам менше, ніж торік. Лідерство в прокаті здобули продовження культових блокбастерів. Які стрічки заробили найбільше?

Мультфільм «Думками навиворіт 2» очолив десятку найкасовіших стрічок 2024 року в Україні, заробивши 132,6 млн грн. Це не єдина франшиза в топі найпопулярніших. Сім із 10 провідних позицій зайняли продовження відомих блокбастерів. У рейтингу 2023-го таких було три: «Аватар: Шлях води», «Вартові Галактики 3» і «Форсаж Х».

«Тренд не змінився, – каже СЕО «Планети Кіно» Наталія Байдан. – Блокбастери і знайомі глядачам франшизи працюють».