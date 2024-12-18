В топе – франшизы. 10 самых кассовых фильмов в 2024 году заработали в Украине более 840 млн грн. Кто собрал больше всех (украинские ленты тоже есть)

Десять фильмов с самыми большими кассовыми сборами в 2024 году принесли украинским кинотеатрам меньше, чем в прошлом году.

Мультфильм «Мыслями наизнанку 2» возглавил десятку самых кассовых лент 2024 года в Украине, заработав 132,6 млн грн. Это не единственная франшиза в топе самых популярных. Семь из 10 ведущих позиций заняли продолжения известных блокбастеров. В рейтинге 2023-го таких было три: «Аватар: Путь воды», «Стражи Галактики 3» и «Форсаж Х».

«Тренд не изменился, – говорит СЕО «Планеты Кино» Наталья Байдан. – Блокбастеры и знакомые зрителям франшизы работают».