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У 2022 році росіяни пошкодили мозаїку «Боривітер» Алли Горської в окупованому Маріуполі. Доля роботи досі невідома. Три роки потому її відтворили в Києві. Фрагменти копії продали і зібрали понад 4 млн грн. Частину коштів спрямують на реставрацію «Вітру» – єдиної київської мозаїки Горської. Скільки це коштуватиме?
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Коли президент корпорації «Біосфера» Андрій Здесенко почув від співзасновниці агенції Ukraine WOW Ярослави Гресь про її новий проєкт «Хранителі Боривітру», миттєво погодився долучитись.
Здесенко, Ірина Чечоткіна, Андрій Федорів, Володимир Поперешнюк, Анатолій Редер, Артем Бородатюк, Володимир Многолєтній, Олександр Почкун, Олег Гороховський, Тамара Крючкова й Оксана Маркарова придбали по фрагменту мозаїки «Боривітер» за 220 000 грн. Ця мозаїка – копія роботи художниці Алли Горської, що прикрашає ресторан «Україна» в окупованому Маріуполі. У квітні 2024-го однойменну виставку «Алла Горська. Боривітер» в Українському домі відвідали рекордні понад 51 000 людей.
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