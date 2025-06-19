У 2022 році росіяни пошкодили мозаїку «Боривітер» Алли Горської в окупованому Маріуполі. Доля роботи досі невідома. Три роки потому її відтворили в Києві. Фрагменти копії продали і зібрали понад 4 млн грн. Частину коштів спрямують на реставрацію «Вітру» – єдиної київської мозаїки Горської. Скільки це коштуватиме?